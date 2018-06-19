日本大阪地震已致4人死亡、370多人受伤

新华社大阪６月１８日电（记者王可佳）日本大阪府１８日早上发生６．１级地震，目前已造成至少４人死亡、３７０多人受伤。

据日媒报道，１８日晚又有一名来自大阪府高槻市的８１岁女性被证实死亡，使地震造成的死亡人数升至４人。此外，大阪府及其附近的京都府、兵库县等地共有３７０多人受伤。

受地震影响一度停驶的东海道、山阳新干线及部分当地铁路线路目前已恢复运营，但仍有部分线路继续停运。地震还造成大阪府等地多处民宅受损，部分路段出现地面塌陷。

１８日晚，记者来到靠近震中的大阪府高槻市下田部町附近，这里有一处路段被警方封锁，现场有５、６名警察在指挥车辆往来。据当地警方介绍，该路段因地震出现塌陷，现正在进行修复作业。

自１８日早上地震发生至当晚２１时左右，日本气象厅已在当地观测到十余次震度１级及以上的余震。气象厅呼吁当地民众在今后一周左右时间内继续保持警惕，并防范次生灾害发生。

中国驻大阪总领事馆在地震发生后第一时间发布通知，提醒领区内中国公民注意安全，密切关注电视、广播、手机等发布的地震警报，并采取必要的安全防范措施。

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