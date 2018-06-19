大阪地震造成4人死亡 300余人受伤

中新社大阪6月18日电 (记者 吕少威)18日上午7时58分，日本大阪府发生6.1级地震。截至记者发稿时，此次地震共造成4人死亡，300余人不同程度受伤，1300余人仍在约500个公共设施内避难。

此外，地震还引发了多起火灾事故，多栋建筑物受损，部分下水管道破裂。地震虽未引发海啸，但流经大阪府和京都府的淀川等4处河流的堤坝出现裂缝。据大阪府和文部科学省消息，大阪约900所公立中小学临时停课。受地震影响的京都和兵库县等地的逾1400所学校也临时停课。

据日媒消息，位于震中附近的高槻市一处道路塌陷并有水涌出，造成多处路面被水淹没。

记者傍晚时分赶到高槻市，一路上未见有房屋受损，市民井然有序通行，在较拥堵路段还有警察指挥交通。待赶到该坍塌路段时，看到积水已被清除，多台挖掘机和卡车正在施工，警察在周围拉起封锁线，指挥过往路人绕道前行。一位路过的行人接受记者采访时说，地震发生时他正在去公司的路上，遂急忙前往开阔地避难，不过没过多久摇晃就结束了，但当时感觉很强烈。

受地震影响停运的新干线和其它列车线路自18日下午陆续恢复运行。但车站依然拥挤，等待出租车的旅客排起了长队。

据日本气象厅消息，在今后的一周时间内还有发生余震的可能，此外，近畿地区20日可能降大雨，气象厅提醒居民不要放松警惕。

中国驻大阪总领事馆在地震发生后第一时间发布消息，提醒领区内中国公民注意安全，密切关注电视、广播、手机等发布的地震警报，采取必要的安全防范措施。如遇紧急情况，请立即拨打当地“119”急救电话求助，或联系总领馆24小时应急电话090-6673-6659。

(责编：冯人綦、曹昆)