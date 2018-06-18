中国文创产品亮相越南

越南观众在中国文创产品前驻足。刘刚 摄

人民网河内6月18日电 （记者刘刚）“2018中国南京文创展暨中越传统文化与创意产业研讨会”16日至22日在越南国家图书馆举行。活动旨在加强中越文化交流，推动两国在文化产业领域合作。

越南国家图书馆馆长乔翠娥表示，越中两国在迈向现代化的进程中，都非常重视通过发展文化产业来弘扬各自传统文化。2017年11月，习近平主席访问越南时，两国签署了《关于文化产业合作的谅解备忘录》，这为推动两国在文化产业领域的交流与合作奠定基础。

中国驻越南大使馆临时代办尹海虹表示，举办此次南京文创产品展以及中越传统文化与创意产业研讨会，是积极落实两党两国领导人关于加强中越文化交流与合作的重要举措。两国专家学者深入探讨文化产业发展、分享经验，共同探索发展文化产业的途径。

据南京创意设计中心介绍，此次共展出50套“南京设计”的代表产品。通过“红楼梦文化衍生”“非遗创新设计”“大蓝鲸主题文创”“科举文化IP衍生”“科技+文创日用品”等多个主题，让越南观众走近六朝古都南京，感受中国文化魅力。

越南著作权认定中心副主任阮韶光对记者表示，此次展出的作品，体现了传统与现代的完美结合。博大精深的传统文化，为中国的文创产业发展提供沃土和源泉。

文化创意产业是文化产业重要组成部分。近年来，中国文化产业快速发展，文化产业产值在国民经济中所占比重不断增加。如何将文化产业打造成支柱产业？中国的业内人士分享了成功经验。

广西壮族自治区博物馆党总支书记赵晋凯结合广西博物馆开发的文创产品向越南同行分享经验。他认为，要突破颈瓶、找准定位，打造独具特色的博物馆文创，发挥馆藏IP外溢效益升级文创产品，走“文化+创意”之路，实现跨界融合。

本次活动由中国驻越南大使馆、越南文化体育与旅游部主办，由广西文化厅、河内中国文化中心、越南国家图书馆联合承办。（完）

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