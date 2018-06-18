日本大阪府北部发生6.1级地震 致3死224人伤

人民网北京6月18日电 据共同社报道，当地时间18日上午7点58分左右，日本大阪市北区、大阪府高槻市、枚方市、茨木市、箕面市发生里氏6.1级地震。大阪府有3人死亡，包括兵库、京都、三重、滋贺等在内，有240人以上受伤。交通也陷入瘫痪。据日本气象厅消息，震源地位于大阪府北部，震源深度约为13公里。

据日本大阪府灾害对策总部和警方透露，高槻市立寿荣小学游泳池约40米的外墙倒向道路一侧，导致一名估计正前往学校的小学4年级女童（9岁）死亡。大阪市东淀川区的安井实（80岁）因墙壁倒塌而死亡。茨木市民宅中一名八旬男性被书架压中，送医后不久死亡。

据日本总务省消防厅等消息，大阪府有224人受伤，其中大阪市伤者增至117人。兵库县11人、京都府4人、滋贺县1人受伤。此外，三重县公布消息称县内有2人受伤。

日本东海道和山阳新干线部分区段双向停运，关西各铁路公司全线暂停运行。车站内挤满了上学上班的人群。

据关西电力称，大阪府和兵库县共有超过17万户房屋停电。大阪市、京都市和奈良县相继发生有人被关在电梯的情况。

日本政府在首相官邸危机管理中心设立了官邸对策室。首相安倍晋三在官邸向媒体表示：“以人命第一为基本方针，政府正团结一致采取应对。将努力尽快掌握受灾情况。”

关西机场和神户机场一度封锁跑道，在确认无异常后恢复航班起降。据关西电力透露，正在运行的福井县大饭核电站3、4号机组和高滨核电站3号机组均无异常。

(责编：曹昆、付龙)