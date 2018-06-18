“智汇威海”招才引智推介会在东京举行

参加“智汇威海”招才引智推介会的部分代表合影。人民网记者刘军国 摄

人民网东京6月18日电 (记者 刘军国)由山东省威海市人才工作领导小组和中国留日同学总会共同主办的“智汇威海”招才引智推介会17日在东京举行。来自中日两国的专家学者、企业代表、学生代表等约100人出席了推介会。

中国留日同学总会会长汪先恩表示，威海在生活环境和工作环境方面都很优异，是一个适宜发展的地方。希望旅居日本的人才能通过此次活动和中国留日同学总会等平台圆归国服务和创新创业梦。

威海市人力资源和社会保障局局长王子明表示，威海特色鲜明，既是一座环境优美的生态宜居城市，又是一座充满活力的开放城市，更是一座适合创业发展的创新城市。近些年，威海在医疗器械、碳纤维、电子信息和电子制造等领域涌现出一批全球领先的创新成果，当下正在努力打造蓝色创新城市、医疗健康城市、高端制造城市、时尚创意城市，创新环境持续优化，发展空间更加广阔。王子明说，威海市为吸引更多海外人才到威海创新、创业，威海市推出了入境和居留服务、科研服务、配偶安置、子女入学等14项绿卡服务，实现了人才服务事项“一站式”办结。希望更多海外人才到威海共享机遇，共谋发展。

随后，来自威海市环翠区、荣成市、文登区、乳山市的代表介绍了各自人才发展环境。荣成市委常委、组织部部长张国杰表示，荣成市制定出台了《关于深化提升荣成“百千万英才计划”的意见》，对创新人才，最高给予1000万元支持资金；创业人才，最高给予5000万元的创业启动资金，以及最高1亿元的政府性创新创业投资引导基金支持等优惠政策。

当天来自威海市的多家企业和日本科研机构、企业等签署了合作协议。(完)

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