改变生活方式防土地退化

人民网联合国6月17日 （记者李晓宏）今天是第二十四个防治荒漠化和干旱国际日，今年的主题是“土地具有真正价值：投资土地”，旨在推动人类改变生活方式，实施更加有效的规划防止土地退化。

“我们在选择衣食住行的时候，应该考虑自己的选择会对土地带来怎样的影响。”《联合国防治荒漠化公约》执行秘书芭布表示，土地侵占、城市无序扩张、不可持续的农业发展以及过度消费能够迅速带来经济增长，但这样的短视会造成不可持续的土地使用，最终导致土地退化。据统计，过去30年间，全球可用土地中有三分之一已经严重退化，每年都有750亿吨土壤从可耕地中流失。

芭布呼吁人们改变消费、生产、工作和生活的方式。比如农民可以投资智能型农业，在减少农药使用的同时提高产量；政策制定者和土地管理者可以投资土地的可持续管理；消费者则可以选择购买不破坏土地的有机和公平贸易产品。

作为唯一将环境、发展与土地可持续管理相结合，且具有法律约束力的国际协定，《联合国防治荒漠化公约1994年6月17日获得通过。同年，联合国大会决定将每年的6月17日定为“防治荒漠化和干旱国际日”，以提高公众对土地退化的认识，并关注《公约》的执行情况。

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