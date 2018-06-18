日本大阪发生5.9级地震 3人死亡、51人受伤

NHK电视台截图

人民网东京6月18日电（许永新）据日本气象厅消息，18日早上当地时间7点58分左右，日本大阪府北部发生了里氏5.9级地震，震源深度约为10公里。据NHK电视台报道，目前确认3人死亡、51人受伤。

据时事通信社报道，18日上午，日本政府在首相官邸危机管理中心设立官邸对策室，全力搜集信息。日本首相安倍晋三要求立即了解受害情况以及向民众提供准确信息。安倍晋三对记者强调说：“本着人命第一的基本方针，政府将一致对应，将与地方政府联手确保万无一失”。

据NHK电视台报道，截至目前为止，已经确认一名9岁女孩与一名80岁男性、一名80多岁男性3人死亡，51人受伤。

据大阪府高槻市消防总部介绍，市内有多人受伤，一所民宅还发生了火灾，但很快就被扑灭，没有出现因火灾引发人员受伤的情况。

据关西电力等消息，以大阪府为中心约有17万户停电，目前正在紧急修复之中。位于福井县的4所原子能发电站均未出现异常。

JR东海公司方面的消息显示，东海道新干线米原站至新大阪站的区间停运。据JR西日本公司介绍，山阳新干线新大阪站至冈山站的区间停运。此外，大阪地铁全线停运。

航空方面，伊丹机场在上午9点恢复通航，但由于通往机场的交通工具出现混乱，有可能出现停飞或晚点的情况。另一方面，关西机场的出发与到达均照常运行。

据NHK电视台报道，高槻市内的自来水管道发生破裂，道路发生塌陷，塌陷面积约有两辆汽车大小，喷出的水柱高达几米，附近全都浸在水中。另据报道，大阪天然气公司对约11万用户停止了天然气供应。大阪及周边地区发生多起被困在电梯里而报警的情况。

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