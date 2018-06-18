原标题：美艺术节发生枪案 警方：枪案无关恐袭 嫌犯不止2人

综合报道，当地时间17日凌晨，美国新泽西州特伦顿一个艺术节活动发生枪击事件，造成22人受伤，一名嫌犯被击毙，另一名嫌犯被捕。地方检察官表示，事件显然起因于街坊争吵，与恐袭无关。此外，警方称，枪案应该不止2名嫌犯。

据报道，枪击事件发生在当日凌晨2点45分左右，当时特伦顿Roebling Market区一个大楼内正在举行一个名叫“艺术一整夜”的24小时艺术节活动。活动于当地时间16日下午3点开始，网站称该活动已进入第12年，去年这个活动吸引了超过3万名参与者。

警方称，事发时，有2人突然开枪射击，事发时现场约有1000人，枪击还引发了踩踏事件。17日，默瑟郡(Mercer County)县检察官奥那菲称，警方相信其中一名嫌犯向另一名已经死亡的嫌犯开枪。截止当地时间17日上午，事件造成22人受伤，其中17人受枪伤，包括一名13岁男孩在内的4人伤势严重。

奥那菲说，数名活动参加者在现场突然开枪，现场找到多个武器。目前，警方已经确认了其中2名枪手，33岁的威尔斯在枪击事件中死亡，他此前曾因凶杀案入狱，案发前才刚获假释。另一名嫌犯23岁的阿姆斯特朗被捕，警方相信，应该有不止2名嫌犯。

目击者尼克罗称，“我的兄弟突然问我，你听到枪声了吗？我说听起来好像鞭炮声。”不，是枪声。然后我们就转过身，跟其他人一起在街道上拼命奔跑，乱成了一团。特伦顿警察称“现场非常混乱”，“很多人同时中弹。”

事发后，活动组织人在社交媒体上表示：“我们很遗憾的宣布，活动因为这场悲剧而取消，我们仍没有答案，但我们的工作人员、义工、艺术节、音乐节都未受伤，我们的心与那些伤者同在。”

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