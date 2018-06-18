原标题：英国中学女生欺凌现象更严重 网络欺凌不容忽视

英国教育部在一份报告中说，15岁至16岁中学生2015年报告遭遇欺凌的比例小于2006年，不过，女生欺凌现象比男生严重，尤其是网络欺凌。

教育部2015年就校园欺凌现象调查1万名15岁至16岁中学生，将调查结果与2006年比较。结果显示，整体而言，遭遇欺凌的学生比例由2006年的37%降至30%，其中，涉及肢体暴力的欺凌降幅最大。不过，取外号和排挤同学的情况日渐增多，网络欺凌现象日益严重。平均10%的受调查学生报告遭遇网络欺凌，其中女生比例两倍于男生。

报告说，2006年男女生报告遭遇欺凌的比例类似，但2015年女生报告遭遇欺凌的比例高于2006年，男生这一比例则下降。究其原因，完全在于女生“取外号和排挤同学”的数量增加，报告遭遇这两类欺凌的女生比例两倍于男生，而男生报告遭遇暴力或暴力威胁的情况更多。

研究人员在报告中写道，非洲裔和亚洲裔学生报告遭遇欺凌的比例较小。另外，与富家子弟相比，家境贫困的学生报告遭遇欺凌的比例也略低。他们不清楚这是否与学生对欺凌的理解可能有差异相关。

英国负责中小学事务的国务大臣尼克·吉布在《每日电讯报》上撰文，说校园暴力欺凌现象缓解，得益于学校采取一系列反欺凌措施，但调查结果显现网络欺凌现象不容忽视。“互联网给孩子生活带来新的危险，而这危险常常不易被我们察觉”，政府将在日程设置中增加互联网安全的内容。（王鑫方）【新华社微特稿】

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