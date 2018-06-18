原标题：庆毕业反酿悲剧 加拉加斯夜总会踩踏事件致死17人

委内瑞拉官员16日说，首都加拉加斯一家夜总会当晚发生爆炸，引起踩踏，致使17人死亡，包括8名未成年人。

委内瑞拉内政部长内斯托尔·雷韦罗尔介绍，事发时超过500人聚集在加拉加斯埃尔帕拉伊索区的这家夜总会，其中大部分是来自几所当地中学的应届毕业生。

雷韦罗尔说，一些中学生斗殴，有人引爆一枚催泪弹，惊慌失措的人群逃散时相互踩踏，致使17人死亡，其中多数因窒息而死。死者中有8名是未成年人，伤员中有5名未成年人。

雷韦罗尔说，警方已经拘捕8名嫌疑人，包括夜总会老板和据信引爆催泪弹的人。他说：“夜总会已被勒令关门，我们正与负责刑事调查的公共安全部门协同调查。”

美联社报道，事发地位于加拉加斯的中产社区，那家夜总会经常举办厄瓜多尔移民的活动。

一名受伤学生的家属接受媒体采访时说，催泪弹在卫生间里爆炸，聚会的学生逃散时发现门被封死，造成踩踏事件。

委内瑞拉官员没有证实也没否认这一说法。

反对派议员赫苏斯·阿马斯要求政府彻查。阿马斯说，内政部应该解释为什么催泪弹落入学生手中以及夜总会是否获准容纳数百人。

他说：“那块场地不大，政府不应该批准。”按照他的说法，这家夜总会以前发生过多起暴力事件。不过，他没有细说。（王宏彬）【新华社微特稿】

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