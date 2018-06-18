原标题：大会前"拉人"开小会 移民难题愁坏默克尔

德国媒体17日披露，德国总理安格拉·默克尔正在“拉”一些欧洲联盟国家开会讨论移民政策，为定于本月底举行的欧盟峰会提前做准备。

德国《图片报》以多名不愿公开姓名的欧洲官员为消息源报道，默克尔希望与希腊、意大利和奥地利协调立场，为欧洲移民潮找出路。

报道说，不清楚西班牙和巴尔干国家是否会参加默克尔牵头的这次会议。巴尔干半岛是大量非法移民从希腊前往德国的主要通道。

一名意大利政府官员告诉《图片报》记者，这次会议尚未敲定，还在规划阶段，日期也没有确定。《图片报》猜测，会议可能将在本月23日或24日举行。

欧盟峰会定于本月28日至29日举行，移民政策预计将是主要议题。一周前，一艘搭载数百名非法移民和难民的民间救援船引发欧盟内部关于移民政策的新一轮讨论以至争议。意大利和马耳他拒绝这艘救援船入港。船只在海上滞留多天，最终由西班牙接纳。

一直承担难民安置“大头”的德国主张欧盟内部协调移民政策，在欧盟层面达成并执行相关协议。不过，德国内部也有不同声音。

默克尔所在的基督教民主联盟（基民盟）的姊妹党基督教社会联盟（基社盟）反对默克尔的移民政策，主张限制入德移民和难民人数。

基社盟主席、德国内政部长霍斯特·泽霍费尔要求默克尔同意由基社盟提议的移民政策改革方案，即德国不再接纳已经在其他欧盟成员国注册寻求避难的人，如若不然，他将不支持由默克尔推动的欧洲范围移民政策改革。

一旦默克尔同意基社盟所提要求，将与德国政府2015年起施行的开放性移民政策背道而驰，也有悖于申根区人员自由流动的协定。

路透社报道，默克尔要求基社盟给她两周时间，以便她与希腊等国谈判双边协议。这些尚未成型的协议可能与欧盟与土耳其2016年达成的难民安置协议类似。

根据那份协议，非法入境欧盟的难民将被遣送回土耳其，同时欧盟将按“一比一”原则帮助安置土耳其境内的叙利亚难民。欧盟还承诺，将加快土耳其入盟谈判、给予土耳其公民免签待遇以及提供数十亿欧元援助。

不清楚德国将向希腊、意大利等国开出什么样的优惠条件。

移民潮是欧盟国家共同面对的难题。近年来，大量非洲和中东地区民众为躲避战乱或贫困涌向欧洲，偷渡潮、难民潮规模空前。他们或从北非横渡地中海进入意大利，或从土耳其渡海取道希腊、经由巴尔干半岛前往欧洲内陆。（王宏彬）（新华社专特稿）

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