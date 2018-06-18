原标题：严苛制度间接导致员工自杀？ 法电信前CEO将受审

因涉嫌推行严苛管理制度，构成对部分员工的心理折磨，间接导致一些人自杀，法国电信公司前首席执行官迪迪埃·隆巴德和这家企业其他6名现任或前任高级管理人员将出庭受审。

路透社16日报道，法庭文件显示，隆巴德等人涉嫌参与或协助对部分员工的心理折磨。庭审预计最早明年下半年开始。

2008年至2009年，法国电信公司30多名员工相继自杀，引起媒体、政府部门和工会组织关注。2010年2月，法国劳工部门调查人员得出结论，认定隆巴德和企业其他高管忽视工会组织和医生就部分员工心理状况欠佳发出的警告，以威吓手段置员工生命于危险境地。报告提及法国电信大规模改组，认为裁员2.2万人、强制1万人换岗的做法对员工士气产生“病态效应”。

同年，工会组织“南部邮电”指认法国电信故意制造令员工承受巨大压力的工作氛围，迫使员工主动辞职，以达到降低运营成本的目的。2010年3月，时任首席执行官隆巴德因应对危机不力饱受指责，黯然离职。

隆巴德接受调查时坚称无辜。他的律师让·韦伊说，法院这一举动“荒谬”。路透社报道，一旦“心理折磨”罪名成立，被告将面临两年监禁和3万欧元（约合22.4万元人民币）罚款。（闫洁）【新华社微特稿】

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