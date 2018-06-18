原标题：G7峰会幕后曝光 特朗普“开涮”安倍过足嘴瘾

七国集团(G7)峰会因贸易争端上周不欢而散。美国媒体15日爆料，美国总统唐纳德·特朗普在会上语出惊人，日本首相安倍晋三、法国总统埃马纽埃尔·马克龙、欧洲联盟委员会主席让-克洛德·容克成为他或开涮或“开火”的目标。

【出言不逊】

美国《华尔街日报》15日以一名出席峰会的欧洲官员为消息源报道，特朗普在会议期间就贸易、反恐、非法移民等议题发表的言论多次让盟国领导人“堵心”。

谈及非法移民议题时，日本首相安倍成为特朗普“开涮”对象。特朗普说，非法移民是欧洲当前面临的一个大难题。他随后转向安倍，说道：“你（的国家）没有这个问题，但我可以给你送去2500万墨西哥人，那样，你很快就会下台。”

这名官员说，特朗普这句话顿时让气氛变得尴尬。

围绕峰会联合公报草案中塑料垃圾议题的措辞，特朗普在讨论中陷入孤立。这种情形下，他选择赞同安倍的意见，称“这样就是5比2”。

【过足嘴瘾】

依照这名官员的叙述，当话题转向伊朗和反恐时，特朗普怼上法国总统马克龙。他说：“埃马纽埃尔，你肯定对这个（反恐议题）相当了解，因为所有恐怖分子都在巴黎。”

另外，特朗普因欧盟就垄断和避税事宜重罚美国技术类企业，“炮轰”欧盟委员会主席容克，称后者是“残酷杀手”。

美国互联网巨头近两年在欧洲遭遇税务纠纷。2017年6月，欧盟委员会认定谷歌公司有违反欧盟竞争监管规程的垄断行为，继而处以24.2亿欧元罚款；2016年8月，欧盟委员会裁定爱尔兰政府需补收苹果公司税款，额度可达130亿欧元。

除幕后与盟国领导人“过招”，特朗普最近还与加拿大总理贾斯廷·特鲁多因贸易争端公开打起嘴仗。只是，民意调查机构益普索集团15日发布的一份民调显示，多数美国人支持特鲁多。（闫洁）（新华社专特稿）

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