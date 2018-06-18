原标题：科学家研究南极冰盖状态：冰层融化致海平面急剧上升

据俄罗斯卫星网报道，从1992年起，南极冰层的融化导致海平面上升7.6毫米，而且最近5年又上升了差不多一半(3毫米)。这是一个国际科学家小组在近十年间研究南极冰盖状态时做出的结论。科学家们的文章发表在《自然》期刊上。

据报道，科学家们分析了从1992 到2017年间，在南极进行的24次独立的冰体平衡测量过程中获得的一组数据。

研究人员在全世界40多个科学组织的数据基础上，获得了冰川状况的完整画面。

卫星数据显示，在2012年前，南极洲的冰以每年760亿吨的速度减少。此后融化速度急剧增加，已增加了三倍。

从2012年到2017年，大陆每年开始失去2190亿吨冰，相当于每年海平面上升0.6毫米。南极洲的冰储量足以将世界海域的水提高58米。

报道称，南极西部和南极半岛在观测冰的融化情况，南极东部冰盖的形成在减缓。

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