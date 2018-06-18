原标题：意大利再拒两艘难民船靠港 多国动议修改移民法案

据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间16日，两艘名为“生命线(Lifeline) ”和“狐鲛(Seefuchs) ”号非政府组织救援船，从利比亚海域救起百余名难民和非法移民后，目前正在驶向地中海水域。意大利政府获悉消息后，已明确表示拒绝两艘难民救援船靠港登陆。

据报道，当地时间16日，意大利副总理兼内政部长萨尔维尼公开表示，政府将拒绝“生命线”和“狐鲛号”难民救援船停靠登陆意大利港口，请救援船另寻港口靠岸登陆。

6月10日，一艘法国非政府组织的“水瓶座号”救援船，满载629名难民，停泊在距离意大利35英里、马耳他的地中海水域，等待附近国家发布准予进港停泊通知。意大利和马耳他两国政府均表示拒绝接收船上的难民。该事件受到了欧盟和联合国难民署的高度关注。

11日，西班牙总理佩德罗·桑切斯表示，同意接收被困“水瓶座号”救援船上的难民。预计该救援船17日可抵达西班牙东部港口巴伦西亚，当地政府已经做好了接收难民的准备工作。

6月13日，意大利政府重新开放口岸，批准意大利海岸防卫队“迪乔迪号”救援船停靠卡塔尼亚港口，并下令接收安置船上的所有难民。该船共载有932名难民，其中包括4名孕妇，1名未成年人和5名重症患者，以及救援船在利比亚水域搜救中，打捞出的两具遗体。

意大利和马耳他政府就难民接收问题出现僵局后，法国科西嘉岛地方政府曾表示愿意接受船上的难民，遭到了法国中央政府的否决。随后，法国总统埃马克龙批评意大利政府不负责任，遭到了意大利当局的不满和抗议。

此间，持反移民立场的匈牙利总理欧尔班·维克托，则对意大利政府的决定表示支持，称意大利拒绝救援船入港，将会促使欧盟移民政策的改变；法国政府发言人格里沃12日则表示，意大利和马耳他就难民接收问题引发的危机，正在敦促欧盟改革移民政策。

6月7日，荷兰外交部曾披露利比亚和厄立特里亚的6名男子，被指贩卖来自非洲等地的难民和非法移民，已被联合国列入制裁名单。该项制裁动议由荷兰发起，获得了法、德、英、美等国的支持。

经联合国专家组调查，在被联合国制裁的人员中，4人来自利比亚、2人来自厄立特里亚。其中，一人是利比亚海岸警卫队指挥官，其行动经费部分由欧盟资助，旨在遏制难民持续涌入欧洲。然而，这名被制裁者却涉嫌勾结国际人口贩卖团伙，多次向搭载难民和非法移民的船只开火，以便捞人后再次进行转卖。

利比亚难民“黑金”事件曝光后，在直接挑战欧盟难民政策的同时，频频发生的难民犯罪事件，也在不断挑战欧洲民众的容忍度，以及对欧盟“仁慈”难民政策的质疑。德国14岁少女惨遭寻求庇护伊拉克难民的涉嫌奸杀，多名恐怖分子借难民身份混入欧洲，以及发生在欧洲各成员国中的一系列恶性难民犯罪事件，正在不断袭扰着欧洲社会。引发了欧洲民众的极大愤怒和对欧盟移民政策的强烈不满。

近日，德国内政部下属联邦移民与难民署(BAMF)不来梅分局发生的难民腐败案，再次导致了欧盟难民问题的尖锐化，使对难民持宽容政策的德国总理默克尔陷入政权危机。2015年欧洲爆发难民危机以来，已有近100多万难民涌入德国，这场失控的难民危机激起了德国民众强烈的反移民情绪和抗议默克尔开放政策的浪潮。随后德国爆发了一系列与难民有关的恐怖袭击事件，加剧了德国民众对于默克尔政府的不满。

今年4月，德国前不来梅移民局局长决定向数千名难民提供庇护。德国联邦移民与难民署从德国各地抽查了4407个难民庇护申请的审批案例，不莱梅分局颁发的难民居留许可高达73%的申请者均存在问题，其中40%需要重新审查以决定是否撤回居留许可。

频频不断发生的难民事件，使布鲁塞尔欧盟委员会不得不重新考量和修改欧洲的难民政策。根据近日欧盟对难民政策的微调，新政规定，凡在欧盟成员国递交避难申请的难民，须接受所在国的语言培训。递交避难申请6到9个月后，应主动参加社会劳动自食其力，并享有医疗等社会福利待遇。

意大利孔特政府面对新政府成立以来所发生的难民问题做出规定，要求被政府接受并安置的难民，必须进行必要的语言学习；学龄期的难民被安置后，必须前往学校继续接受义务教育。所有政府所接纳的难民，应加强融入意识、遵纪守法，主动参加社会劳动。

据悉，意大利拒绝难民登陆事件发生后，欧盟成员国中已有多数国家向欧盟委员会提出动议，要求欧盟尽快修正移民法案。

意大利总理孔特表示，为了避免难民突发事件的再度发生，欧盟很有必要对《都柏林条约》加以调整，制定出一个公平合理的难民解决方案，让欧盟成员国共同承担解决难民问题的责任和义务。

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