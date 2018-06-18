2018 U.I.M.F1摩托艇世界锦标赛伦敦大奖赛落幕

本次F1摩托艇世界锦标赛伦敦大奖赛冠、亚、季军。图片由主办方提供。

人民网伦敦6月17日电（记者强薇）6月17日，为期三天的2018 U.I.M.F1摩托艇世界锦标赛伦敦大奖赛落下帷幕。来自12个国家的9支赛队共19位世界一流摩托艇赛车手在位于伦敦的皇家维多利亚码头的比赛水域进行了一番激烈角逐。最终，马弗里克队赛手埃瑞克·斯塔克获得了本次大奖赛的冠军，中国天荣F1摩托艇队赛手菲利普·洽培和彼特·莫林分获亚、季军。

本次比赛是F1摩托艇世界锦标赛时隔33年重返英国皇家维多利亚码头。该赛事全球推广人尼克鲁表示，现在在伦敦举行比赛恰逢时宜，不仅因为英国是一个热爱竞速的国度，而且比赛作为正在举行的伦敦科技周的官方活动之一，恰当地配合了“科技”的主题。据称，F1摩托艇赛船无论是对船身材料还是速度都有着非常高的要求，是水上科技含量最高的动力艇。

此次F1摩托艇世界锦标赛伦敦大奖赛是由该赛事中国运营商天荣体育运营的首个海外赛事。天荣集团董事局主席李浩杰向记者介绍说，中国企业走出国门运营世界顶级赛事，是中国从体育大国向体育强国迈进的体现之一，也是对中国企业国际赛事运营能力的一次考验。李浩杰希望，未来能够借助更多科技成果，进一步丰富F1摩托艇的内涵，为这项运动增添活力，也以此推动中英两国的人文交流。

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