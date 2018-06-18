美墨边境非法移民车辆逃避追捕翻车 造成5人死亡

据美国有线电视新闻网报道，当地时间6月17日，一辆载有14人的车辆在美国得克萨斯州南部发生翻车事故，车上所载12名非法移民被甩出车外，已造成至少5人死亡。据一名目击者称，事故发生前，这辆雪佛兰SUV正以超过每小时100英里（约合160公里）的时速，逃避美国边境巡逻车的追捕。

这名目击者随后将视频上传至社交媒体脸书，画面显示地面上至少有4具尸体、一辆烧焦的雪佛兰SUV和几辆边防巡逻车。事故发生地得克萨斯州迪米特县警长马里恩·博伊德称赞警察的工作“做得很好”。

从今年5月7日开始，美国司法部开始执行打击非法移民“零容忍”政策。美国司法部长杰夫·塞申斯宣布，将对所有被捕的非法移民提起刑事诉讼，对于随同入境的未成年人交美国官方认定的机构或个人收容。据统计，从4月19日到5日31日，共有1995个儿童被迫与1940个家长分离。为了容纳愈来愈多被拆散移民家庭的儿童，特朗普政府在德州靠近美墨边界的艾尔帕索搭建“帐篷城”。

根据美国法律，政府不能拘押非法入境的未成年人，单独或同成年人一起非法进入美国境内的未成年非法移民，可交给政府监管。许多民主党人和移民权利组织强烈批评特朗普政府的“零容忍”政策，认为将家长与未成年儿童强行分离是不人道的，给这些儿童的心理带来严重影响。但是特朗普表示，移民家庭被拆散应谴责民主党人，他说：“我痛恨把儿童从家长身边带走，民主党人必须修改法律。”白宫发言人桑德斯也表示，这（把家长同未成年非法移民强行分离）是法律，就必须严格执行。

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