零和游戏只会得不偿失(望海楼)

今年，习近平主席在博鳌亚洲论坛上指出当今世界“开放融通的潮流滚滚向前”，在青岛上合组织峰会上呼吁“秉持开放、融通、互利、共赢的合作观”。中国最高领导人在国际场合特别强调国际合作观，当意有所指，发人深思。

基于规则的多边合作是世界和平发展重要保障。联合国、世界贸易组织等多边机制是协调各国利益，促进共同安全与发展的重要途径。比如，世贸组织制定了普遍、开放、透明、可预测、包容、非歧视和公平的多边贸易规则，维护这一多边贸易体制及其规则有助于让各国在开放中分享机会和利益，实现共同繁荣和共同发展。相反，单边主义、孤立主义和贸易保护主义抬头，严重冲击多边主义和多边贸易体制和规则，加剧全球经济不稳定性和不确定性。个别国家打着保护本国就业、产业优势的旗号，无视世贸规则，扰乱了国际经济金融秩序。

零和游戏到头来只会得不偿失，损人不利己。国家间的确存在不同的利益诉求，在很多领域和层面都难免有竞争。但这种竞争应是良性的，基于国际公认的规则，不能是无序的竞争。安全上，追求自身绝对安全，实际上就是他国绝对不安全，不仅做不到绝对安全，还引发军备竞赛，最后大家都无法真正安心。经贸上，相互设置壁垒，搞我赢你输，挑起贸易战，最后两败俱伤。当前，美国把中俄视为战略竞争者，并在经贸上对全世界搞保护主义，对世界和平稳定与繁荣带来严重消极影响。

跨国问题盘根错节，单打独斗解决不了。仅仅从进入新世纪以来人类的经历来说，恐怖主义、金融危机、气候变化、能源资源安全、可持续发展等问题都是跨国的、全球性挑战，波及国家众多。这些问题，将其归结于任何一个单一国家都无济于事，单靠一个国家的单打独斗也是难以解决的。这就需要世界各国同心勠力，共迎挑战。世界既然是“地球村”，就是命运共同体。协力解决关乎世界发展和人类进步的重大问题，有效应对日益增多的全球性挑战，符合各国的共同利益。同舟共济，互利合作，是国际社会唯一正确的选择。

开放融通是时代潮流，相互隔绝不了。全球化对每一个国家都可能利弊兼有，但不论喜欢与否，其趋势都是不可阻挡的。各国相互联系、相互依存、利益交融日益加深，形成你中有我、我中有你的局面，没有任何一个国家可以做到“闭关锁国”。不仅如此，纵观历史，放眼世界，开放带来进步，封闭必然落后。越是能够不惮于开放融合的国家，其经济社会越是有韧性，有活力。中国改革开放40年的历史进程是最鲜活的例子。扩大相互开放，推进互联互通，加快融合发展，是促进共同繁荣发展的必然选择。

中国顺应开放融通的世界发展大势，坚持扩大改革开放不动摇，致力于互利共赢的国际合作，真正履行了一个大国的责任。中国不骛于虚声打造“人类命运共同体”，不驰于空想让“一带一路”勃发生机，都是在践行开放融通、互利共赢的国际合作观。

习近平主席曾经说过，我们既要让自己过得好，也要让别人过得好。这是中国向世界的郑重宣示，也是中国的国际合作之道。

（作者为国际问题专家）

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