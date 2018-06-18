6月16日，加拿大举行第30届多伦多国际龙舟节，这项为期两天的传统活动吸引了来自世界各地的逾5000人参加。图为参赛者在龙舟赛中。

邹 峥摄（新华社发）

在中国传统节日端午节来临之际，由阿威罗大学孔子学院和阿威罗市政府联合举办的端午龙舟巡游活动6月16日在葡萄牙北部城市阿威罗举行，吸引了当地大批民众前来观看。图为在葡萄牙阿威罗举行的端午龙舟巡游活动开幕式上，阿威罗大学孔子学院的学生展示他们制作的蛋袋。

新华社记者 张立云摄

6月18日是端午节。最近，世界各地用不同的方式庆祝这一节日，中国的端午节也越来越有国际味道。

传统项目大受欢迎

“你现场看过龙舟比赛吗？竞争非常激烈，十分精彩刺激。”一位外国网友在推特上说。

作为端午节的传统项目，赛龙舟已经走向世界。据悉，目前世界上已经有超过85个国家和地区开展龙舟赛。

6月11日—12日，第39届美国波士顿龙舟节在查尔斯河畔举行，来自美国纽约、罗德岛等地的75支队伍参赛，吸引了上万观众到场观战。

6月16日，在加拿大多伦多中央岛，除了激烈的水上龙舟赛，中国驻多伦多总领馆和中国驻多伦多旅游办事处首次在现场设立了总面积近400平方米的中国文化和旅游馆。

海外龙舟比赛正酣战，来到中国的留学生们也过了把赛龙舟的瘾。近日，来自北京外国语大学和北京理工大学的20余名留学生参加了北京什刹海举行的端午龙舟大赛。来自巴基斯坦的留学生哈里德满头大汗，他说，“赛龙舟很好玩，能参与这样的中国民俗很有意思。”

充满浓厚中国韵味的端午节，在国外还融入了更多当地特色。

在印尼，端午节的粽子被赋予了印尼口味。印尼人使用大米包裹肉类，再搭配咖喱香料，创新出咖喱猪肉粽、咖喱牛肉粽、咖喱鸡肉粽。在菲律宾，粽子一般为长条形，除了端午节吃粽子，菲律宾人过圣诞节也会吃粽子。

华侨华人寄托乡情

“华侨华人都特别重视中国的传统节日，每年过端午，我们会自己准备粽子，也会跟孩子们讲这个节日的由来，加深他们对祖（籍）国的了解。”移民美国30多年的美籍华人吴一平说。

澳大利亚华人苏泽旭认为，像端午节这样的传统节日，是海外所有华侨华人共同的情感寄托，也是他们的身份标志。

每逢佳节倍思亲，身在海外的华侨华人以各种形式庆祝端午佳节。

近日，一艘重达290公斤、长14米的龙舟从浙江千岛湖运到宁波港，从这里出发，一路飘洋过海经过15天的行程，最终抵达8000公里外的澳大利亚悉尼情人港。为了迎接端午节，今年4月，澳大利亚华人王姣姣从中国电商平台上网购了这艘龙舟。

“特别自豪收到来自中国家乡的礼物。今年端午节，我将带这艘龙舟参加在澳大利亚举办的龙舟比赛，让更多人了解端午节这一中国传统佳节。”这位热爱水上运动的“80后”华人姑娘说。

对于华侨华人来说，端午节是传播中华传统文化的重要节日。

6月16日，在乌干达的维多利亚湖，由华侨华人和乌干达当地人分别组成的龙舟队激烈角逐，共庆端午。除了传统赛龙舟项目，活动期间还有中乌文化展示、中国传统庙会、舞狮与风筝表演等一系列活动。

屈原精神走向海外

6月，在法国昂西动画节上，一部以屈原为主角的动画电影惊艳亮相。明丽的色彩极具东方神韵，有浓浓的中国元素又兼具国际审美，让人眼前一亮。

最近，美国旧金山湾区本地餐饮业者以及团购商家抓紧节日商机，推出特色粽子。位于东湾的上海餐厅几周前就推出上海肉粽团购，吸引消费者。

作为端午节文化符号的屈原及其所代表的爱国精神已经超越国界，被海外所接受。

随着中国人消费水平的提高，端午节蕴含的商机也更广泛地被发掘。不少外国商家认为，像赛龙舟这样具有异国情调的有趣活动会聚集大量人气，从而带动本地经济发展。

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