上合组织国家电影节在青岛闭幕

本报青岛6月17日电 （记者刘阳、王沛）6月17日晚，青岛西海岸新区灯光璀璨，首届上合组织国家电影节在这里落下帷幕，闭幕式上公布了“金海鸥奖”的6项大奖，其中最佳影片的桂冠由中国影片《进京城》和阿富汗影片《米娜向前走》摘得，最佳导演为阿富汗影片《米娜向前走》的导演优素福·巴拉基。

电影节期间，来自12个国家的优秀影片与观众见面，其中参赛影片23部，参展影片55部，均为近两年来各国出品的新片，参展影片在青岛市的10家电影院展映265场，观众近5万人次。

在上合组织国家电影合作论坛上，各国代表团围绕论坛主题进行了发言，普遍认为加强上合组织各国在电影领域的交流合作，具有十分重要的意义。中国首倡举办上合组织国家电影节，创建了一个很好的平台，希望通过多种方式让上合组织国家之间的电影交流更加深入、丰富。

电影节期间，一系列电影合作成果丰硕，签署了12项关于影片引进与电影合作的协议。北京电影学院推出了“上合组织国家电影制作培训计划”，为上合组织各国电影专业的青年提供为期一年的电影制作留学机会。中国电影股份有限公司推出了“上合组织国家电影人研修班计划”，邀请上合组织国家电影从业者，来中国参加电影专业领域的研修学习。

此外，浙江华策影视股份有限公司、青岛西海岸文化产业投资有限公司与俄罗斯全媒体公司达成意向，计划推出中俄合拍影片《战斗民族养成记》并在上合组织国家发行；中国多家单位从电影节参展影片中挑选了11部优秀作品，并签署了购买意向备忘录；白俄罗斯国家电影制片厂与哈萨克斯坦电影公司就电影合作达成意向，并签署了合作协议。

《 人民日报 》（ 2018年06月18日 03 版）

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