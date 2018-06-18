“轻轻的我走了，正如我轻轻的来；我轻轻的招手，作别西天的云彩……”6月16日，由中国驻德国大使馆教育处主办、德国莱比锡孔子学院与莱比锡市政府联合承办的第十一届“汉语桥”世界中学生中文比赛德国区决赛在莱比锡举行。15名由德国各孔子学院推荐的中学生相聚在莱比锡新市政厅大礼堂，展示他们的中文学习成果，交流学习中文的心得体会。

莱比锡市政府国际关系处负责人加布里埃莱·高特福斯在致辞时用流利的中文表示：“在这里，你可以看到德国中学生学习汉语的努力和成绩，以及他们对了解中国的巨大兴趣，相信他们对汉语和中国文化的热情会感染更多的人。”高特福斯毕业于汉学系，并曾在北京留学两年，他希望通过举办这样的活动让更多德国人了解中国文化，了解中国。

“既然我们同住地球村，那就让我们手拉手、心连心，学习中国话，成为一家人”，这是参赛选手秦致远在主题演讲时的结束语。秦致远说，“汉字象形结构以及抑扬顿挫的语音语调深深吸引了我，中国是我从小就向往的地方。”

中国驻德国大使馆教育处公使衔参赞刘立新表示，现在德国共有19所孔子学院和5所孔子课堂，越来越多的德国人希望学习汉语，27所德国高校开设了汉学专业或与中国有关的课程，80多所中学将汉语列为毕业会考可选科目，这得益于两国关系的不断发展，得益于两国对语言教学的重视。

参加本次决赛的15名选手中，不少都有过在中国学习生活的经历。来自柏林罗曼罗兰中学的王裳云说，她作为志愿者在养老院照顾中国奶奶，成为中国奶奶的德国孙女，“中国之行让我有了第二个家，我把心留在了中国，我爱中国”。

对历史颇感兴趣的丹尼尔被壮观的秦始皇陵兵马俑深深震撼，他认为，兵马俑生动展现了中国秦朝时期的高超技艺和灿烂文化。他说，因为学习汉语，阅读历史，自己交到了志同道合的朋友，深深感受到学习汉语带来的乐趣。

来自德国南部巴伐利亚州的学生海涵是第九届“汉语桥”比赛总冠军海涛的弟弟，他在本次比赛中获得了二等奖。他说，哥哥因为参加“汉语桥”认识了来自全球各地的朋友，自己也要像哥哥一样，成为德中文化交流的使者。

德国赛区评委会主席、特里尔大学教授梁镛点评说，中国人历来重视学习，《论语》开篇第一句就是“学而时习之，不亦说乎”，这样的文化传统值得我们珍视。

（本报德国莱比锡6月17日电）

《 人民日报 》（ 2018年06月18日 03 版）

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