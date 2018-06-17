美国新泽西州艺术节现场发生枪击案

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据美联社报道，当地时间17日凌晨，美国新泽西州首府特伦顿市一个全天候艺术节现场发生枪击案，造成1名枪手死亡，20人受伤，其中4人伤势严重。

据当地官员称，枪击案发生在凌晨2:45，枪手至少有两人，其中一名33岁的枪手已经被打死，另外一名枪手被警方拘留。当地检察官奥吉洛·奥诺弗利称，警方已经在现场找到了多件武器。目前有20人受伤接受治疗，其中一名13岁男孩伤势极为严重。

据报道，这场音乐节最初计划从16日下午3点持续到17日下午 3点，现场展示艺术品，并举行音乐表演和电影节活动。枪击案发生时，许多在场的观众甚至以为外面正在燃放烟花。枪击事件导致现场秩序混乱，随后又发生了踩踏事件。

特伦顿市市长埃里克·杰克逊说：“所有的枪击事件，不管是大还是小，都是一场危机。这不仅仅是偶发性暴力行为，更是一个公共安全问题。”

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