述评：美国应当记取历史教训

新华社华盛顿６月１７日电述评：美国应当记取历史教训

新华社记者高攀

罔顾中美经贸磋商共识和全球相关产业利益，美国日前宣布将对从中国进口的约５００亿美元商品加征关税的清单，再度引发各界对美方挑起贸易战的忧虑。美国决策者应当记取历史教训，勿重蹈上世纪３０年代大萧条的覆辙。

其一，美方挑起贸易战损人害己，威胁全球经济复苏。

１９３０年时任美国总统胡佛签署《斯穆特－霍利关税法》，对两万多种进口产品征收高额关税，曾引发主要贸易伙伴报复和掀起全球贸易战，致使上世纪３０年代大萧条更为严重。

针对美国政府近来举措，包括诺贝尔经济学奖得主、前美国总统经济顾问在内的１１００多位经济学家今年５月初联名致信美国总统特朗普和国会，警告美国政府不要采取加征关税的保护主义政策，避免重蹈上世纪３０年代大萧条的覆辙。

美国智库布鲁金斯学会发布的研究显示，如果全球爆发小型贸易战，即关税增加１０％，大多数经济体国内生产总值（ＧＤＰ）将减少１％至４．５％，其中美国ＧＤＰ将损失１．３％；如果全球爆发严重贸易战，即关税增加４０％，全球经济将重现上世纪３０年代的大萧条。

其二，美国贸易保护主义得不偿失，美国将损失更多就业岗位。

美国２００９年曾对中国输美轮胎采取特殊保障措施。华盛顿智库彼得森国际经济研究所的一项研究显示，这项措施虽然保住了美国轮胎制造业１２００个就业岗位，美国消费者却因进口轮胎关税上升多付出了１１亿美元，相当于每个就业岗位成本高达约９０万美元；同时，由于消费者花更多钱购买轮胎对其他消费产生了挤出效应，美国最终净损失２５３１个就业岗位。

虽然特朗普政府希望通过关税保护令制造业岗位回流美国，但最近加征的钢铝关税也会使美国整体经济损失更多就业岗位。美国世界贸易咨询公司公布的一项研究显示，钢铝关税将令美国钢铁和铝业增加约３．３万个就业岗位，但同时将导致依赖进口钢铝产品的其他行业损失约１７．９万个工作岗位，因此新关税预计将导致美国净损失约１４．６万个工作岗位。

其三，美国单边贸易工具广受诟病，政策效果受到质疑。

上世纪七八十年代美国政府曾将单边主义工具“３０１调查”作为解决贸易不平衡和打开外国市场的主要手段。但根据凯托学会贸易专家斯科特·林西科姆的研究，美国政府１９７５年至１９９４年期间发起的７２项“３０１调查”中，超过一半的调查最终都未实现主要政策目标。

由于“３０１调查”遭到美国贸易伙伴的广泛批评且效果有限，１９９５年世贸组织成立后，“３０１调查”就基本被美国政府束之高阁。世贸组织争端解决机制成为全球各方解决贸易纠纷的权威平台。

但在“美国优先”的零和思维指引下，今年年初以来特朗普政府频频挥舞单边贸易保护主义大棒，绕开世贸组织，相继对进口洗衣机、光伏组件和钢铝产品加征关税，对进口汽车及零配件启动国家安全调查，并抛出对华商品加征关税清单，大有挑起全球贸易战之势。

美国的种种贸易“霸凌”行为显然背离经济全球化、生产要素跨境流动的时代大势，违背世贸组织规则和国际社会数十年来苦心营造的基本经贸规范，已在全球范围内遭到强烈反对。中国、欧盟和加拿大等经济体都已宣布针对美方的反制措施。

林西科姆指出，美国建国以来的历史反复证明，贸易保护主义不仅给美国消费者和整体经济增加了巨大的经济成本，也未能实现决策者的主要政策目标，反而进一步强化了美国的政治体制失灵。如果美国决策者不重温历史，及时调整政策，那么注定将会重犯颠覆性的历史错误，政策失败的后果将更为严重。

作为全球最大的两大经济体，打贸易战既不符合中美双方利益，也不符合时代潮流，更不利于世界经济长久稳定。以史为鉴，理性看待中美经贸关系大局和局部摩擦，与中方通过平等谈判协商找到双赢的解决方案，共同维护开放的以规则为基础的多边贸易体系，才是美方应有之举。

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