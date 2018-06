外媒说：特朗普扣动扳机，不止对准中国，还“扫射了全世界”

辛苦谈判多时,美方一纸清单,重启了对华贸易战。

6月15日,美国政府发布了加征关税的商品清单,将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税。

短短6个小时内,中方马上强有力还击,宣布将立即出台同等规模、同等力度的征税措施,而且,此前达成的所有经贸成果,将同时失效。

回顾此次中美经贸摩擦,从5月3日至6月3日,中美双方三次磋商在坦诚沟通中向着解决问题的方向迈进。如今,特朗普政府再度“没谱”,全然不顾中美双方达成的共识。即将到来的惩罚性关税不仅将给这两个最大的经济体、而且也将给其他很多国家造成负担。

不少外媒注意到,特朗普终于“扣动了扳机”。但与其说是“对准中国”,不如说是“扫射全世界”。

《大西洋月刊》6月15日发表文章表示,特朗普一直想打一场贸易战,现在他有几场可以打了……

文章表示,特朗普开启了全球贸易战的另一战场(front),而挑事儿的人……没错,就是美国。

When President Donald Trump announced Friday that he would slap billions of dollars’ worth of tariffs on certain Chinese goods, he opened up another front in what’s becoming a global trade war—one whose main aggressor is the United States.

美国总统特朗普15日宣布,将对价值数百亿(实为500亿)特定的中国商品加征关税。他开启了全球贸易战的另一战场。而这场贸易战争的主要挑衅者,就是美国。

另一战场(another front)?难道美国的贸易战的战场有很多吗?

是的,不止中国,美国现在连盟友都不放过……

在贸易上怼遍全世界的美国

美国最近在贸易上树敌不少:

First came Canada, the EU, and Mexico; now it’s China’s turn.

先是加拿大,然后是欧盟、墨西哥,现在轮到中国了。

德国之声(Deutsche Welle)就整理了美国最近在贸易上的“新仇旧恨”。让我们一起来看看美国与世界“剪不断,理还乱”的贸易关系。

欧盟

据德国之声报道,特朗普上任以来,就一直对美国对欧盟的贸易逆差耿耿于怀,尤其是德国:

To try and narrow the deficit, he has threatened to slap tariffs on EU cars, a move that could severely hurt German automakers.

为了缩小贸易逆差,他曾威胁要向欧盟的汽车加征关税,这将会对德国汽车制造商产生严重的影响。

而到目前,特朗普已经开始对欧盟的钢铝加征关税:

The US exempted the EU from a 25 percent steel tariff and 10 percent aluminum tariff in March. But it lifted the exemption on June 1 despite vehement European opposition to the decision.

美国今年3月宣布豁免对欧盟25%的钢税和10%的铝税。即便欧洲强力反对,6月1日,曾经豁免的关税还是加回来了。

这样,或许你可以更加直观地理解默克尔推特发布的G7上那张火药味十足的图片,以及为什么不少德国民众表示“要是选举时发这张照片,默克尔支持率绝对升了”……

因为贸易问题,特朗普和法国总统马克龙也是吵得不可开交。

马克龙试图劝阻美国盟友征收关税的决定,但特朗普似乎并不听劝……马克龙也毫不客气,直接在推特上表示“我们不介意G7变G6”……

两人在G7见面握手时,马克龙毫不客气地把特朗普的手握出了白印子……

加拿大、墨西哥

和欧盟相比,美国和加拿大的争端可能是最明显的,“嘴炮”也是打得最热闹的。

虽说是多年的邻居+好友,但是特朗普2016年竞选时就已经对这两个国家和美国与其的贸易感到不爽了……

Trump pledged to renegotiate the North American Free Trade Agreement (NAFTA) with Canada and Mexico during the 2016 election after calling it the "worst trade deal ever." He has threatened to withdraw the US from the agreement since negotiations over its renewal began in mid-2017.

特朗普曾在2016年大选中称北美自由贸易协定是“最糟糕的贸易协定”,他承诺要和加拿大、墨西哥对此进行重新协商。2017年中期,协商结束,协定重新上路时,他曾威胁要将美国撤出北美自由贸易协定。

而现在,和欧盟一样,美国以国家安全为由(using national security as a justification),钢铝关税也落到了这两个国家身上:

Canada and Mexico also received exemptions to the steel and aluminum tariffs along with the EU. And as with the EU, the US lifted the exemptions for both countries at the beginning of June.

英国《独立报》就表示,加拿大已经和你们保持和平关系200年了喂(this is a country that has had peaceful relations with the US for 200 years)!

有一个小插曲,特朗普曾和加拿大总理特鲁多通过一个暴躁的电话……

During a tetchy phone call last month to discuss looming steel and aluminum tariffs, Canada’s prime minister, Justin Trudeau, reportedly asked how Trump could justify the new duties on national security grounds.

上个月,两人曾就即将来临的钢铝关税通了一个暴躁的电话。据称,特鲁多问特朗普,如何证明关税和美国的国家安全有关。

但特朗普脱口而出就是一句:

Didn’t you guys burn down the White House?

白宫不是你们烧的吗?

当然,《纽约时报》很快地给他纠了错,表示:这个真不是……

G7峰会后,他还连发两条推特怼加拿大总理特鲁多,称其“非常不诚实、很怂”(very dishonest and weak)。

在G7峰会上,加拿大总理特鲁多表现得如此温顺和温和,却在我离开后,召开新闻发布会说,“美国的关税有些侮辱人”,他“不会任人摆布”。他实在是非常不诚实还很怂。我们的关税实际上是对他在乳制品上的征收270%关税的回应。

被美国以“国家安全”为名征税,大家表示很无辜,纷纷要以牙还牙……

They are all threatening retaliatory measures and the rift overshadowed the summit, leaving the American president isolated at times.

三方全部表示要采取报复性措施,不和的阴云笼罩着峰会,美国总统被孤立了。

如《金融时报》所言,美国与盟友的关系已经降至冰点……

与世界为敌,伤人伤己

半岛电视台就指出了现在美国的处境:“与全世界为敌”。文章指出,美国虽然与朝鲜关系出现缓和,但是他的贸易政策却让美国与世界割裂开来。

英国《独立报》表示,一直以来,美国是自由贸易最大的受益者(the greatest beneficiary from ever freer trade),美国的经济发展速度也比其他发达国家的都要快。

但如今特朗普政府却离自由贸易越走越远……首先,这对美国是非常不利的:

It could tear apart an American-designed world economic order that, by and large, has served the U.S. and its allies exceptionally well. The question now preoccupying world leaders from Berlin to Tokyo is, “If Canada isn’t safe from the U.S., who is?”

这将会撕裂美国建立的世界经济秩序,而这一秩序曾很大程度上使美国及其盟友受益。现在从德国到日本,世界领导人们都陷入猜测,“如果美国连加拿大都不肯放过,那他还能放过谁?”(《多伦多星报》)

其次,美国一意孤行,也给全球经济带来了更多不确定因素。

国际货币基金组织(IMF)14日警告说,美国政府采取加征关税和其他限制进口措施的贸易政策将对全球经济和贸易体系构成风险。

The International Monetary Fund warned on Thursday that U.S. President Donald Trump’s new import tariffs threaten to undermine the global trading system, prompt retaliation by other countries and damage the U.S. economy.

(来源:中国日报双语新闻编辑部)

(责编:岳弘彬、曹昆)