社评：中国打的是对美贸易自卫反击战

美国15日宣布对价值500亿美元中国科技产品加征关税，对世界来说，是一个十分突然的消息。而中国第一时间宣布同等规模的反击措施，人们并不意外。这实际反映的是中美留给国际社会的不同形象：一个不断制造 “突然”，挑战全球贸易基础;一个被迫应战，但不会屈服。

可以说，中国打的是一场对美贸易自卫反击战。

打这一战，我们在以不变应善变。这个“不变”首先指的是中国保持战略定力，坚决维护国家利益的底线，坚决维护多边规则的稳定。这正是中国守护的“道”。现在特朗普当局所在做的是不顾通行多年的国际规则，接连闯世界贸易的红灯。横冲直撞，毫不在乎会撞伤什么人。为了一己私利不断出尔反尔，一再把美国的国家信用践踏在地。中国则反其道而行之，通过“不变”，展现一个“言必信，行必果”负责任的新兴大国形象。得道必然多助。

其次，“不变”指的是我们不想打，但不怕打贸易战的态度;只要对方挑衅在前，中方必反制在后的决心和行动力。华盛顿四面出击，除了日本仍表现出一贯的忍辱负重之外，其他“受害国”无论大小，都快速予以对等报复。美方更不可能幻想中国会对它的蛮横举动听之任之。

第三，中国的改革开放不会变。这是中国的既定方针，也是中国社会几代人的最大共识之一。一方面，我们坚决反击美方的贸易讹诈。另一方面，我们该开放还开放，步伐和节奏不会受其干扰，还是扎扎实实做好自己的事，稳步推动国家向前发展。

打这一战，我们在以灵活应顽固。美方也有“不变”的一面，更准确地说，是“顽固”。华盛顿的反复无常，这次表现得非常突出。比如，特朗普之前抨击最激烈的是对华贸易逆差，中方拿出了诚意，和美方反复磋商，并达成具体方案。但现在白宫又以知识产权为由，对中国“开战”。

显然，是美方逻辑混乱，不可理喻。但这背后其实是它在顽固地损人利己，顽固地不断给中国产业升级制造麻烦，想极力保住自己在科技等领域的竞争优势。这代表了一部分美国精英的对华心态。

面对美国的顽固，中国坚守底线和原则，但同时在策略上灵活应对。过去谈，我们不敷衍;现在打，我们不怯战。中国讲究后发制人，强调同等规模、力度的反击，以保证有理有力有节。

几个回合下来，中国的老百姓对华盛顿的反复无常看得更清了，甚至都有点不耐烦了，打就打呗，知道打的还会是一场持久战。

“自卫反击战”，因为是自卫，所以是正义的一方;因为是正义的一方，反击决不会犹豫不决，更不会软弱无力。中国的实力+东方的智慧，将产生出令任何挑衅者望而生畏的力量。对此，相信华盛顿迟早会有切身体会。

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