突发！柬埔寨拉那烈王妃遇车祸去世

人民网曼谷6月17日电 （记者赵益普）柬埔寨《柬中时报》消息，诺罗敦·拉那烈亲王17日上午在波雷诺县4号公路遭遇车祸，拉那烈本人重伤，其夫人奥波拉王妃不幸去世。

西哈努克省警察局局长尊那林表示，拉那烈王妃奥波拉抢救无果，于17日下午1时左右逝世。“医生已经很努力进行抢救，但王妃伤势很严重。”尊那林透露，受到重伤的拉那烈亲王目前正搭乘直升机前往首都金边市，进行抢救。

拉那烈亲王16日在贡布省慰问奉辛比克党党员，并计划于17日上午前往西哈努克省会见奉辛比克党党员和支持者。据了解，事发时一辆载客汽车冲入拉那烈车队，目前共有8人遭受不同程度伤情。柬埔寨警方表示，事发原因目前仍在调查中。

拉那烈亲王是柬埔寨奉辛比克党主席、柬埔寨前国王诺罗敦·西哈努克之子、现国王西哈莫尼同父异母的哥哥。他从1992年开始担任奉辛比克党主席，曾任柬埔寨王国首届政府第一首相，并连任两届国民议会议长。

(责编：蔡雪斌(实习生)、王欲然)