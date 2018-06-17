曼谷中国文化中心举办“国韵流芳”民族音乐会

人民网曼谷6月17日电（记者张志文）在2018年端午节即将来临之际，曼谷中国文化中心于6月16日至17日举办“国韵流芳”民族音乐会。该活动由曼谷中国文化中心、中外文化交流中心和中国歌剧舞剧院共同主办。泰国前副总理沙哈，中国驻泰国大使馆文化参赞、曼谷中国文化中心主任蓝素红，韩国驻泰国大使馆公使朴智贤，泰国国家研究院泰中战略研究中心副主任猜亚希等嘉宾及当地民众600余人参加此次活动。

“国韵流芳”民族音乐会是在国家“一带一路”倡议背景之下，由中国歌剧舞剧院民族管弦乐团20名演奏艺术家精心打造而成。音乐会以深厚积淀的中国传统文化为主线，遴选出一批代表中国民族音乐特点、具有多民族地域风格魅力、海内外乐迷喜闻乐见的民族音乐作品，力求向海外观众、华人华侨呈现一台展示中国历史、民族风情、文化自信的民族音乐会，旨在以音乐为载体，提升中国文化形象，提高世界民众对中国传统民族音乐文化的认知度。音乐会由重奏、独奏以及室内乐重奏小编制作品构成，充分展示了每件民族乐器的独特魅力。中国歌剧舞剧院民族乐团的艺术家们凭借精湛的表演技艺和对音乐艺术的深刻理解，力求使观众在清新高雅的氛围中充分体验中华民族音乐的博大精深与独特魅力。

此次音乐会中，琵琶、扬琴、芦笙、手鼓等民族乐器，将在高水平演奏艺术家的手中演绎出蕴含着中国优秀传统文化、富有民族地域风格魅力的乐章。悦耳动听的《走马灯》《火车进侗乡》《牧民新歌》《姑苏春晓》等曲调为观众演绎了热闹的广东节日、神秘的侗乡风光、辽阔的草原美景、如画的江南水乡等意象，将民族音乐之美，中华民族的精气神以及今日中国和谐美好的图景囊括于中。

中国歌剧舞剧院是隶属中国文化和旅游部的国家级剧院。剧院集多种艺术门类于一身，其中民族乐团成立于1950年，是我国最早的国家级专业民族管弦乐团。近年来，团组排演了多台不同风格、不同形式的音乐会，并多次受邀赴德国、瑞士、匈牙利、奥地利、澳大利亚、日本、韩国等国家巡演。

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