美国再次“弃约” 中方唯有“以战止战”

中新社北京6月16日电 (记者 李晓喻)持续近三个月的中美经贸摩擦，因美国再度“弃约”被拖到“战”的边缘。

当地时间15日，美方公布对华贸易措施。中国商务部新闻发言人随即回应称，美方置双方已经形成的共识于不顾，反复无常，挑起贸易战。此举既损害双边利益，也破坏世界贸易秩序，对此中方坚决反对。

这已经不是美国在解决中美经贸摩擦过程中第一次出尔反尔。5月，两国就经贸磋商发表联合声明不到10天，美国白宫即突然发表声明，称要对自中国进口的500亿美元商品加征25%关税，并择日宣布对部分中国个人和实体实施投资限制和出口管制。

对于美国的“变脸”，中国在此之前已亮明态度：如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。商务部新闻发言人15日确认：双方此前达成的所有经贸成果将同时失效。

这一表态意味着，美国的反复无常，已使过去一个多月来中美历经三轮艰难磋商取得的一切进展全部化为乌有，包括中方将大量增加自美购买商品和服务，增加美国对华出口，实质性减少美对华货物贸易逆差等。

事实上，通过系列艰苦谈判，能达成这些有利于做大经贸合作“蛋糕”的成果，对中美双方而言都不是件容易的事。而美国此番再度“弃约”，不仅让已有成果付之东流，也让其自身的国家信誉受到了又一次的严重损耗，更是给所有推动中美经贸关系健康发展的各方力量当头泼了冷水。

按照中国法律，任何国家或地区在贸易方面对华采取歧视性禁止、限制或其他类似措施的，中国可根据实际情况对其采取相应措施。此前，中国官方也已多次明确表示，如果美方执意任性妄为，中方必将采取坚决有力措施维护自身正当利益。

目前，中国“同等规模、同等力度”的反制措施已经出台。国务院关税税则委员会16日发布公告，决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税，其中545项约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税，涉及农产品、汽车、水产品等。

考虑到中美“你中有我、我中有你”的利益交融格局以及两国在全球贸易中的重要地位，在世界经济正呈复苏态势之际，中美经贸摩擦形势的复杂化无疑将给双方乃至全球经济与贸易造成多重负面影响。

仅调整、重建供应链一项，就要付出相当高成本。正如中方多次强调的那样，打贸易战没有赢家。不过，在美国坚持单边主义、贸易保护主义行为情况下，中国只有坚决回击，让“贸易战”的发动者感到“疼痛”，才有可能“以战止战”，避免美方的行为对世界自由贸易、经济全球化、多边贸易体制和全球产业链造成巨大破坏。

事实上，相比于美国多次变脸的“弃约精神”，中方“不想打但不怕打”的态度明确而坚定。

回顾此番中美经贸摩擦，从3月美国对进口钢铁和铝产品加征关税，到4月公布涉及中国500亿美元出口的301调查征税建议产品清单，再到宣称考虑对额外1000亿美元中国输美产品加征关税，其过程一直是美国出招、中国接招。

被动出招显示中国不想打贸易战的态度，而坚决的回应，显示中国不怕打贸易战的决心。

此次美国再度宣布“弃约”后第一时间，中国就明确了反制态度并迅速出手，这说明，经过几轮交手，中国对美承诺的不确定性，对两国经贸摩擦的长期性料已做好准备。

而一再以单边主义、保护主义做法破坏贸易规则，美国当前贸易政策已经引起广泛不满。是尽早改弦易辙，与中国共同维护中美经贸合作大局，还是继续“任性”，中方将静观其变，并将和世界各国共同努力，保护在开放和合作中的全世界人民的共同利益。

在“美国优先”导致的贸易战阴影下，各国亦唯有团结一致，共同反对美贸易保护主义和单边主义做法，才能真正捍卫自由贸易和多边贸易体系。(完)

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