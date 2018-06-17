法国学者：中国可能推出了一种新的软实力理念

法国国际关系与战略研究院研究员及中国问题专家巴泰勒米·库尔蒙

人民网巴黎6月16日电（何蒨） 纵观世界银行1968年至2016年各国GDP排名变化，我们看到在近40年的发展中，中国的排名逐渐从前十的边缘地位走向第2名。同样在这40年中，日本在80、90年代发展极为稳健，GDP一直保持世界第二，直至2010年被中国取代。在法国国际关系与战略研究院（IRIS）研究员、中国问题专家巴泰勒米·库尔蒙（Barthélémy Courmont）看来，日本的发展历程恰好提供了一条线索，用来思考当今中国软实力的问题。

早在2009年，巴泰勒米·库尔蒙就出版了《中国的诱惑：论中国软实力》（La Grande Séduction : essai sur le soft power chinois）一书。作者在书中预言，2008年全球金融危机在某种程度上将加速中国的经济发展，同时，中国也将运用文化吸引力谋求更长远的国际发展，如中国政府对传统文化传播的重视，调动海外华人的积极性，向外国人推行学习中文，进一步推广中国文化遗产，以及通过共赢战略帮助发展中国家发展经济等。作者认为，中国的软实力在南南合作、非洲、拉丁美洲及中东地区取得了显著成效，但在西方发达民主国家中仍面临一些阻碍。

时隔近十年，巴泰勒米·库尔蒙再次接受记者采访，他引用了日本的例子来展望未来中国软实力在欧美发达国家的影响。他指出，上世纪70至80年代日本经济增长迅速，彼时的日本社会给西方人留下的印象是勤恳如蚂蚁般的劳动者，以繁重的工作换取惊人的经济增长。巴泰勒米·库尔蒙强调，当时的西方社会仍存在种族歧视的观点，西方人对东方国家仍有“黄灾”的恐惧心理，当日本经济腾飞并赶超欧美国家时，西方人的心态曾经是普遍抗拒，甚至担心有朝一日，日本会把其特有的社会生产模式强加给全世界。

西方这种并非出自理性的心态，如今则转移到了中国身上。当然，在巴泰勒米·库尔蒙看来，中国的经济体量更大，影响力也不可与日本同日而语，但西方对日本的认知改观却可以作为参考。他指出，上世纪80年代，日本的漫画开始输出到法国，由于早期的日本漫画多以西方经典文学为内容，一开始并未引起法国人的重视，甚至引起法国家长的不屑，但随着日本动漫产业的不断发展，更加精美丰富的作品不断输出，引起了法国年轻人的喜爱，人们对日本动漫的看法才开始发生转变。巴泰勒米·库尔蒙指出，正是日本大众文化的持续输出，让西方人认识到，日本不仅仅代表着密集社会劳动的模式，也有着丰富的文化侧面，如今西方人对日本的看法已经完全改观。对于中国，学者也秉持同样的看法，认为需要一定时间来转变国际社会、特别是欧美发达国家对中国的成见。

巴泰勒米·库尔蒙强调，自他的著作出版至今，中国的软实力已经取得非常显著的成果。他也指出，中共十九大以来，中国的外部形象进入全新形势，其中最突出的一点就是“国际社会意识到‘发展’与‘民主’并非一定要捆绑在一起”。巴泰勒米·库尔蒙指出，在发展中国家及地区，如中东、非洲、东南亚等，中国模式普遍得到了积极的认可。在欧美发达国家，中国的外部形象则面临更加复杂的情况。在他看来，欧美国家对中国的态度既包含实用主义，也包含某种程度的“抗拒”。但巴泰勒米·库尔蒙特别强调，要对这种抗拒心理进行详细分析。他指出：“欧美国家的抗拒未必完全是针对中国的，而是针对如下这个事实——也即中国的崛起导致西方陷入对自身发展模式的反思与焦虑，对未来世界新变化的焦虑，难以确定将来的世界格局是否会因中国发生改变，这种改变又会对欧美国家产生哪些影响。”

正如中国通过经济发展证实了另一种替代发展模式的有效性，巴泰勒米·库尔蒙认为，中国正在构造具有其特殊定义的“软实力”理念。若干年前，巴泰勒米·库尔蒙曾与软实力概念之父约瑟夫·奈就中国案例有过具体交流。根据巴泰勒米·库尔蒙介绍，在当时的对话中，约瑟夫·奈也表示，中国建构的软实力与学者当初提出的软实力理念已经有所出入。约瑟夫·奈也坦诚，不知道中国的软实力应当如何定义。对此，巴泰勒米·库尔蒙提出了他的想法，认为软实力理念离不开一种基础的认知——透明度，也即加强西方国家与中国的对话和交流，增强中国在全球化中行动及动机的有序和全面认知。在巴泰勒米·库尔蒙看来，中国未来如能建立有序的、系统化的对外沟通和传播机制，这种程度的透明度无疑将加强西方国家对中国的信任。

(责编：蔡雪斌(实习生)、王欲然)