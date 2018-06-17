巴西前总统罗拉入监服刑 受雇为世界杯评球

人民网讯 据法新社圣保罗15日电，尽管巴西前总统罗拉现在人在监狱服刑，但巴西一间电视台雇用他担任2018世界杯足球赛球评。
对于罗拉（Luiz Inacio Lula da Silva）将担任球评，圣保罗VTV电视台每日节目的主持人崔贾诺（Jose Trajano）说：“这不是一个笑话。”罗拉2003年至2010年担任巴西总统。罗拉因收贿遭判处12年徒刑，4月7日入监服刑。这位72岁的左派政治人物坚称自己的清白，并表示对他的相关指控是出于政治动机。
非营利组织罗拉协会（Lula Institute）向法新社证实崔贾诺的公告。巴西资深体育记者、有线电视体育专业频道巴西分公司（ESPN Brazil）前主管崔贾诺表示，罗拉“将写下他的感想，寄给我们，我们再把这些用引号标注并放上萤幕，念出来给大家听”。崔贾诺是众所皆知的左派同情者。
尽管罗拉被监禁，但他依旧很受欢迎，在10月的巴西总统大选民调中遥遥领先。（老任）
专家建言：上合组织如何在复杂环境中行稳致远？ 6月初，上海合作组织第十八次峰会将在中国黄海之滨的山东青岛召开。届时，8个成员国、4个观察员国、主席国客人的元首或政府首脑，及相关国际组织负责人将聚首于此，共商发展，共襄合作。 青岛峰会是继2012年北京峰会后上合组织再次回到诞生地中国…【详细】