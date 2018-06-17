哈佛被指招生不公 给亚裔低分

美国一个争取教育公平的权益组织15日发布一份报告，指认常春藤名校哈佛大学在录取过程中涉嫌歧视亚裔学生，给亚裔学生的主观分打分偏低。不过，哈佛大学援引相同调查材料得出不同结论，辩称亚裔种族因素对录取结果的影响“就数据而言几乎为零”。

亚裔不满

平权组织“学生支持公平招生”4年前状告哈佛大学，指认这所大学录取新生时歧视亚裔学生。与其他族裔相比，课业成绩最好的亚裔学生录取率反而最低。

这一组织15日向波士顿一家联邦法院递交一份新报告，分析对照2010年至2015年间哈佛大学的申请和录取材料，“曝光哈佛大学种族歧视的惊人程度”。

报告说，由40人组成的招生委员会就课业成绩、课外活动、体育特长和个人特质四项给申请人单项打分并且另外再打一个综合分数。

主持撰写这份报告的杜克大学经济学教授彼得·阿西迪亚科诺说，他们查阅哈佛大学的录取材料后发现，在主观分栏目里，亚裔学生得分最低。

例如，在个人特质一栏中，招生委员会对报考学生的个人魅力、勇气和善良等“特质”打分，亚裔学生得到的分数低于其他族裔。

阿西迪亚科诺列举哈佛大学2013年一份内部报告说，哈佛早就知道亚裔学生在录取过程中遭遇不公平对待。那份报告显示，如果正常评估亚裔学生的课业成绩，再加上课外活动、家族成员是哈佛毕业生等加分项，亚裔学生在录取新生中的比例应该达到26%，而非当前的19%。

阿西迪亚科诺说，哈佛大学后来“扼杀那份报告，悄悄把文件藏了起来”。

哈佛否认

哈佛大学方面15日辩解说，那份几年前的调查报告“依据有限材料，不完整，只是初步”摸底，初衷不是研究种族因素是否影响招生公平。

哈佛大学当天发布一份由加利福尼亚大学伯克利分校经济学家戴维·卡德所作的报告。报告的素材与阿西迪亚科诺所用素材相同，都是2010年至2015年哈佛大学的申请和录取材料，但所获结论迥异。

卡德分析各种因素后认定，学生亚裔背景对哈佛录取结果的影响“就数据而言几乎为零”。

哈佛大学一份声明说，“学生支持公平招生”有意阻止哈佛将种族列入录取考虑因素，校方却希望维持学生构成的多元化。声明说：“哈佛将继续积极维护我们和全国其他高等院校的权利，使学生群体在诸多维度多元化……”

“学生支持公平招生”组织与哈佛大学的诉讼定于今年10月开始审理。按照路透社的说法，美国教育部已经对哈佛大学招生时涉嫌种族歧视发起调查。

美国高校因涉嫌种族歧视惹过不少官司。最近一起影响较大的发生在2008年，一名欧洲裔女学生对得克萨斯大学奥斯汀分校提起诉讼，理由是这所大学在录取过程中考虑种族因素，导致成绩不如她的少数族裔学生入选而她落榜。

美国联邦最高法院2016年对这起持续多年的官司作出裁决，认定大学录取过程中考虑学生种族因素的做法不违反宪法。

据新华社

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