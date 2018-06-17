原标题：美国要日本为朝鲜无核化出钱

6月15日，美国华盛顿，美国总统特朗普接受福克斯电视台采访。特朗普15日说，朝鲜已启动归还在朝美军士兵遗骸的相关程序。他表示，朝方可能向美方归还多达7500具遗骸。他还说，自己和朝鲜国务委员会委员长金正恩在新加坡会晤期间“相处得很好”，他可能邀请金正恩来白宫。

据新华社电 美国驻日本大使威廉·哈格蒂15日呼吁日本为朝鲜无核化进程以及后续经济发展出钱。

美国总统唐纳德·特朗普12日在新加坡会晤朝鲜领导人金正恩并签署联合声明，前者承诺向朝方提供安全保障，后者承诺实现朝鲜半岛完全无核化。

哈格蒂15日接受日本共同社采访时说，鉴于日本的经济实力和朝鲜半岛稳定对日方的好处，美方期望日方在承担朝鲜无核化以及后续经济发展方面发挥“重要”作用。

“由于（与朝鲜）相距近，在帮助朝鲜发展经济方面，日本是最合理的伙伴。”哈格蒂说，“日本在这一方面发挥重要作用非常合乎逻辑。”

特朗普12日在与金正恩会晤结束后举行的记者会上同样呼吁日本和韩国为无核化承担费用：“我认为他们将会向他们（朝方）提供很大帮助。我们（美方）不会帮他们，因为美国迄今在很多方面出了大钱，而韩国显然就在‘隔壁’，日本实际上也在‘隔壁’。他们会提供帮助，会非常慷慨，干得很棒。”

哈格蒂说，特朗普“两次”向金正恩提起日朝之间的“绑架问题”，从而兑现了对日本首相安倍晋三的承诺。

日本内阁官房长官菅义伟13日说，只要国际原子能机构能够重新启动核查，日本可以分担朝鲜无核化进程部分初期费用。

哈格蒂说，特朗普所说安全承诺包括暂停美国和韩国举行的大规模联合军事演习，以缓和紧张局势、有利于美朝领导人会晤后两国之间后续谈判。

哈格蒂试图打消日方对暂停美韩军演的忧虑，说美国对东北亚地区的安全政策没有变化，无核化完成以前，美方将继续制裁朝方。

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韩朝下周谈体育交流

据新华社电 韩国统一部15日说，韩国和朝鲜代表团18日将在板门店韩方一侧“和平之家”就体育交流举行会谈，讨论共同组队参加2018年亚洲运动会等事宜。

韩联社援引统一部官员的话报道，韩方代表团由大韩体育会秘书长全忠烈任首席代表，统一部课长金锡圭、文化体育观光部课长李海敦（音译）将参加会谈；朝方代表团由体育省副相元吉宇任团长，成员包括体育省局长朴千钟（音译）和祖国和平统一委员会部长洪时建（音译）。

韩朝本月初商定18日就体育交流举行会谈。统一部说，会谈将探讨双方扩大体育合作的方式，重点讨论共同组队参加8月亚运会、举办南北统一篮球比赛等议题。

观察

美国从朝鲜半岛撤军并非不可能

徐贻聪

美国总统特朗普公开表示，美国看到了和平的希望，可能停止在韩国的美韩联合军演，并进而从朝鲜半岛撤出军队。虽然引起哗然和争议，但特朗普的表态明确体现出“会晤”的实际成效，表明两国建立新型国家关系存在实际的可能性。同时，朝韩两国已决定恢复将军级的会晤，讨论缓和局势问题，韩国方面还在考虑取消8月的韩美联合军演，并在同美国国防部进行具体磋商，以利“特金会”协议的落实。

虽然美国还在执意强调需要朝鲜对半岛无核化不可逆性的承诺和保证，继续向朝鲜施加压力，但对朝鲜而言，此类呼吁的实际意义并不很大，因为朝鲜弃核的决心已下，公开的弃核行动在先，并在积极谋求新型的朝美关系和国际关系，只要和平发展有所保证，完全没有必要再去发展核武，故而美国的所为只不过是在虚张声势、争取民意而已。

至于美国关于“停止军演” 和“撤出军队”的说法，在当前的东北亚形势与数十年前相比变化颇大、大国关系特别是中美力量对比已出现本质性改变、朝鲜决定弃核更为该地区未来的和平景象增添了长期稳定因素的情况下，都可以为美国改变在该地区的战略布局提供一定的考虑依据。于美国而言，从半岛撤走军队，减少费用，并非是不可能之举。特别是特朗普注重“美国至上”，千方百计减少在海外的防务支出，“会晤”后提出从韩国撤军的想法应该属于比较自然的思虑。即使美国真的从韩国撤军，对韩国和日本依然会拥有强大的约束能力。

国际形势复杂多变，特朗普的举动更让人难以捉摸。但是，抓住机遇，多方推动美国停止在韩国的军演并撤出军队，促进和平事业的发展，应该是各方的共同目标和努力方向。

（作者系中国驻阿根廷前大使）

(责编：袁勃)