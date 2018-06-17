记得读初中时，历史课上曾学过《波茨坦公告》，它不仅敦促日本无条件投降，确定了日本在二战中的侵略罪行及战后对日本的处理原则，而且为二战后国际秩序奠定了法律基础。一次去德国出差，我顺路拜访了酝酿《波茨坦公告》的波茨坦会议召开之地——切齐琳宫。

在德国朋友的陪伴下，我们驾车出柏林市区向西南方向驶去，穿过著名的“间谍之桥”（格林尼克大桥），在一个林间停车场下车，又步行约10分钟，抬头看见一座土色尖塔楼，那便是切齐琳宫。

这座宫殿于1913—1917年建成，原本是德国皇帝威廉二世为其皇太子夫妇修建的宫邸（上图，香城摄），遂以王储妃切齐琳的名字命名。宫内建有5个内院，176间厅室。与其说是宫殿，还不如说是英式的官邸，走近看，并没有看到雕梁画栋的奢华，而是赭墙红瓦的质朴，宫殿周边林木葱郁、碧草如茵，静雅恬适。不远处有一条小河，清水澹澹，风光旖旎。

1945年夏天，柏林适合开会的建筑大部分毁于战火，而位于苏战区的波茨坦切齐琳宫保存完好，苏、美、英三国便选定在这里举行领导人会晤，商讨对德国的处置、要求日本无条件投降以及二战战后秩序等问题。如今的宫殿已被划分为两个部分，一部分改建成了五星级宾馆，另一部分作为波茨坦会议纪念馆对外开放，里面保持与会代表团使用过的工作室原貌。

切齐琳宫中间正厅装潢高雅又颇具历史韵味，展示了欧洲当时最高水准的工匠技艺，波茨坦会议就在这里召开。走进四方形大厅，豁然开朗。大厅面积约40平方米，中央摆放着一张栎木大圆桌，这张桌子是原件，上面插着与会的苏、美、英三国国旗。围绕圆桌分别摆放着3把扶手椅，那是三国领导人的指定座席。桌布、椅套、地毯全部采用了庄严肃穆的红色。会议厅内设有楼廊，还有供各国记者采访用的新闻席。

大厅两侧原本是王储伉俪的卧室、书房、会客厅、育儿房，等等，不过波茨坦会议期间，已被改为三国领导人的工作室和会客室，还有各国代表的休息厅。这些对外参观的房间布置，基本按照当年会议原样保存着，历史就这样活生生地展示在我们眼前。

穿行在廊道里，洁白的墙壁上悬挂着波茨坦会议的现场照片，还有装裱的《波茨坦公告》全文。在中文手抄本前驻足细读，第六条写着“欺骗及错误领导日本人民使其妄欲征服世界者之威权及势力，必须永久剔除”，我不由陷入沉思，前事不忘，后事之师啊！

在切齐琳宫的访客留言簿上，过往游客用不同的语言文字写下了很多感悟与期望：“这里是一面历史之镜，告诫我们要用实际行动呵护和平与未来”“向正义致敬”……我也忍不住拿起笔，工整地写道：“世界反法西斯战争，无数中华儿女在不屈不挠的抗争中，也曾付出鲜血和生命的代价，让我们正视历史，尊重历史，捍卫和平！”

走出纪念馆，在切齐琳宫庭院中，绿色草坪上仍保留着当年苏联红军布置的红星状花坛，象征着胜利。朋友表情认真地告诉我，保存历史原貌、还原历史真相、尊重历史事实，对历史上犯过的错误勇于承担，是德国政府和民众对待历史的基本态度。因此，切齐琳宫的一草一木会一直保持着历史本来的模样。

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2018年06月17日 05 版）

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