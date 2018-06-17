最好的学习榜样（五洲茶亭）

当我结束在杭州阿里巴巴总部为期11天的“一带一路”青年创业者培训，回到吉隆坡后，许多人问我这两周在中国感受到了什么。

我回答他们：中国的春天。

到达杭州的第一天，这座城市就给我留下深刻印象。精彩纷呈的“印象西湖”表演将中国的古老民间传说、神话和富有意境的自然风光结合到一起，在高科技灯光音响的配合下，呈现出一场兼具静美和动感的艺术盛宴。这就是中国，传统与现代高度融合，既有讲不完的传说故事，也有令人叹为观止的科技奇迹。

在这里，我亲眼目睹了技术如何驱动更高层次的创新，并融入到老百姓生活的各个方面。出发前我忘记将马来西亚币换成人民币，本想到了杭州后去银行换钱，却发现这里基本不需要使用现金，手机支付已经非常普及。2007年夏天，我在清华大学参加过“新兴法律和经济结构”夏季课程。当时还没有共享单车，为了出入方便，开学时我买了一辆二手自行车使用。这次来杭州，发现共享单车超级便捷，每天早晨我会掏出支付宝，使用共享单车，5分钟就骑到培训上课的地方。

虽然只过去了10年，但是中国的发展程度和速度都让人震惊，中国电商市场的规模之大也令人惊讶。我们参观了当地一家电子商务公司，该公司每天在网上销售1万条汽车安全带，第一年利润就达到2400万元人民币。这还不是个例。在我们参观孵化器时，当演讲人说“去年整个中国的天使投资约有260亿元人民币”时，大家都面面相觑，还以为出现一个翻译错误。我们参观当地的几家公司，发现讨论的常规单位不是“百万”，而是“10亿”！

作为“一带一路”建设参与国家，马来西亚的电子商务、物流和支付条件已经非常成熟。去年3月，首个eWTP试验区在马来西亚落地。未来10年，马来西亚的电商发展将会更快。因此，我们现在要从最优秀的案例中学习，吸取经验教训，并针对本地化特性进行调整。对我们来说，中国无疑是最好的学习榜样。

在杭州接受培训时，我还发现文化在中国企业中有着重要地位，参观的每个企业都有基于中国传统文化的核心价值观。走在企业园区，我时刻能感受到中国年轻人的朝气蓬勃，他们乐观、努力、敬业，走路飞快，身上好像有用不完的劲儿。以前，我们向西方企业学习实践经验，他们提到的往往是关键绩效管理、流程、精益生产系统等等。而这次培训安排了一整天时间，帮助我们了解阿里巴巴的历史，它的起源、发展、企业文化以及员工的故事。这体现了中国企业的价值观：要知道你的根，以及如何用它来帮助你理解自己从哪里来，想到哪里去。

马来西亚和中国在文化上有很多相似之处。比如，我们都相信努力工作、道德规范和感恩等价值观。我还在这里学习了一直向往的太极拳。这是一种集中注意力，将身心与大地相连的独特运动方式。在练习中，我感受到了周围的和平，感受到自己的呼吸和身体细小动作，这有助于将我的思想和身体连接起来，让我的身心变得平静。

在中国的学习经历令我大开眼界。之前我们学习西方，如今我们朝东方看，向那些正在披荆斩棘、创新发展的人学习。

（作者为马来西亚初创公司GoGet创始人）

《 人民日报 》（ 2018年06月17日 05 版）

(责编：袁勃)