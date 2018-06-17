“感知中国”活动走进意大利

本报罗马6月16日电 （记者叶琦、张磊）当地时间15日晚，“感知中国”意大利行活动开幕式暨国华九韵·中华文化雅集展演在罗马安东尼亚姆礼堂举行，来自意大利外交、文化、教育、商业等各界知名人士和中国文化爱好者等数百人现场感受了中国传统文化艺术的魅力。

中共中央宣传部副部长、国家新闻出版署署长、国家版权局局长庄荣文在开幕式致辞时表示，中意两国都是拥有厚重文化底蕴和璀璨文化遗产的文明古国。此次“感知中国”活动来到意大利，是落实中意两国元首达成的关于深化文化交流合作共识的积极举措，也传递着中国人民对意大利人民的友好情谊。

中国驻意大利大使李瑞宇说，“感知中国”系列活动走进意大利，让意大利民众感受到中华传统文化的美，更体会到中国人民追求和谐、分享美好的真挚心愿。

“感知中国”意大利行活动包括14日在威尼斯举办的“多彩中国——民族微型艺术国际大展”和“水乡遇见水城——中国古镇双面影像展”，以及16日在罗马举行的中意少儿合唱演出、中国人民大学与意大利路易斯大学签署共建“中国馆”合作备忘录；北京市育英学校与意大利圣雷莫学校签署共建“中华乐园”暨姐妹学校合作协议等。

此次“感知中国”系列活动将持续一周。

《 人民日报 》（ 2018年06月17日 03 版）

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