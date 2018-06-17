“一带一路建设将促进全球贸易繁荣”

日前，由中国常驻联合国代表团、联合国经济和社会事务部、联合国开发计划署、世界卫生组织驻联合国办事处联合举办的“一带一路”倡议与2030年可持续发展议程高级别研讨会在纽约联合国总部举行。来自多个国家和国际组织的约100名代表齐聚一堂，盛赞中国的“一带一路”倡议。与会者认为，“一带一路”倡议有助于实现减贫、消除饥饿、卫生、就业、环境等可持续发展目标，有助于促进多边主义和经济全球化，是推动国际发展合作的重要平台。

中国常驻联合国代表马朝旭出席研讨会并致辞。马朝旭表示，“一带一路”倡议和2030年可持续发展议程理念相通，都以联合国宪章的宗旨和原则为基础，致力于维护多边主义，促进世界和平与发展。“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界。

第七十二届联合国大会主席莱恰克在致辞中表示，联合国2030年议程已经实施3年，但目前仍面临诸多挑战，面对这些挑战，“一带一路”倡议等一些解决方案值得赞扬和推广。他说：“‘一带一路’倡议不仅涉及发展中国家的项目融资、交通改善和南南合作，还是对可持续发展目标和多边主义的承诺。”

南非常驻联合国代表杰瑞·马吉拉说，中国的“一带一路”倡议是一项非常及时的倡议。该倡议通过铁路、公路、机场和港口等基础设施，将中国与亚洲、欧洲、非洲等地众多国家联系起来。这些基础设施项目将打造一个巨型网络，促进沿线国家间的贸易交流。他表示：“‘一带一路’建设将促进全球贸易繁荣。贸易增长能够刺激就业岗位增加，许多国家将因此受益。”

哥伦比亚常驻联合国代表梅西亚·贝雷斯说，“一带一路”倡议对拉丁美洲加勒比国家经济的拉动作用非常明显，基础设施投资对包括哥伦比亚的拉丁美洲非常重要。由哥伦比亚、秘鲁、智利和墨西哥组成的拉美太平洋联盟将积极寻求与“一带一路”倡议的合作机会，争取在2020年之前实现5万亿美元贸易额。

联合国开发计划署助理行政官兼欧洲及独联体地区局局长苏丹娜奥卢表示，“一带一路”倡议被公认为是跨区域经济增长和合作的强大平台，将创造新的贸易和投资机会，相信“一带一路”可以为实现可持续发展目标创造全球公共产品。

“阿根廷将与‘一带一路’倡议紧密合作，这不仅对于本国经济至关重要，同时也有利于实现地区一体化的目标。”阿根廷常驻联合国代表莫里坦表示，目前，阿根廷与智利的互联互通建设项目正在进行中，建成后将让阿根廷拥有通往太平洋的出海口。这将极大促进阿根廷与亚洲的经贸往来，促进拉美国家可持续发展。

“马尔代夫是最早加入‘一带一路’倡议的国家之一。在‘一带一路’建设背景下，马尔代夫修建了马中友谊大桥、首都马累国际机场和通信网络等基础设施，进一步提升了马尔代夫经济支柱旅游业的发展，增加了就业，让当地百姓切实感受到了经济的繁荣、生活的便利和实惠。”马尔代夫常驻联合国代表莫哈默德说。

埃及常驻联合国代表艾哈迈德表示，“一带一路”倡议将加强全球联接，不仅是在基础设施方面，还在人与人的关系方面。此外，该倡议的另一个亮点是“双赢的理念”，它还将推进经济与金融的融合以帮助各国分享贸易的成果。

（本报联合国电）

《 人民日报 》（ 2018年06月17日 03 版）

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