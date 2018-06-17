“中国成就是独一无二的”（我与中国改革开放40年）

“我是中国改革开放的见证人。”年逾八十的法国老先生米歇尔·贺伯特向记者开门见山地说。

2000年退休后，贺伯特被烟台市投资促进局外聘为高级顾问，专门负责烟台市层面的中法、中欧投资对接。算起来，贺伯特扎根中国已经20年有余。他给自己起的中文名字就是“贺伯特”，更多的人称呼他为“老贺”，这让他感觉中国并不是他乡。

1996年，贺伯特第一次来到中国内地，先后在佛山、上海、北京等地工作。为了帮助公司寻找投资机会，他几乎跑遍了全中国。贺伯特告诉记者，当时中国开放的态度令人惊讶，处处蕴含着机遇。所到之处，他都受到了热情接待。

退休后的贺伯特接受中方聘任，前往山东工作。“中国的发展潜力巨大，我希望能继续为法中关系贡献力量。”贺伯特说。

谈到烟台这些年的变化，贺伯特感叹“不可思议”。短短数十年，烟台已经发展成为了GDP高达几千亿元人民币的大城市。“北京上海如此，中小城市也是如此，中国的发展越来越平衡全面。”他说。

贺伯特在其最新出版的《亚洲印象》一书中描述了这样的一幕：在一对中国年轻人的婚礼上，贺伯特见到了一家三代人——满脸沧桑的务农祖辈、面色黝黑的父辈和前程似锦的城市新人。“他们三代人展现的正是不同时代的面貌，”贺伯特说，这一画面体现出的代际反差与时代进步令他深受触动，“这不正是中国变迁的写照吗？”

贺伯特表示，改革开放带来的现代化让中国人民受益匪浅。基础设施日趋完善，人民生活越来越好。有时夜晚开车看见城市高楼窗子里溢出来的灯光，贺伯特会莫名地感动，“这是多么神奇的魔力啊！”

贺伯特认为，中国政府的强大决心和魄力，是中国成功的关键。最令他印象深刻的是，改革开放以来，中国在基础设施建设领域突飞猛进。贺伯特回忆说，2011年京沪高速铁路通车时，他根本不敢相信这是3年就可以完成的工程，“效率之高在于中国政府的决心坚定”。贺伯特感慨道：“中国成就是独一无二的。”

贺伯特常常对外商说，“来中国看看，此刻就是最好的时机”“别发邮件，别发信息，来一趟中国就够了。中国有着巨大的开放市场，中国城市正在发展，中国人购买力正在提高，更重要的是中国各行各业都展现出了欢迎和开放的姿态”。10多年来，贺伯特促成了大量投资项目。

贺伯特十分赞赏中国政府扩大开放、深化改革的决策，对未来中国的发展充满信心。“很多人问我怎么看待中国的未来，我的回答是：前景光明！”贺伯特说。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2018年06月17日 03 版）

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