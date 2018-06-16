一个反复无常的美国，是美国的最大难题

美方一再反复无常，表现得像是世界上最缺乏有效管理的政府。

三轮磋商，一夜归零。

北京时间昨晚（6月15日），美国特朗普政府宣布将对自中国进口的约500亿美元的“含有在工业上有意义的技术”的产品加征高额关税。

针对中国的大规模贸易战再次开始。

历史会记住这一天，因为这不仅是一场涉及世界上最大的两个经济体的贸易战，而且也是历史上所涉金额最高的贸易战。

新孤立主义潮流抬头

当今世界经济体系是在“二战”之后由美国主导建立的，其最重要的基石就是世界贸易组织（WTO）。特别是在中国加入WTO之后，这一组织的作用日趋强大，为世界经济的发展做出了极大贡献。

然而，在2016年美国大选期间，我们就看到以特朗普为代表的逆全球化的新孤立主义潮流抬头。从参选到执政一年半这一时间段内，特朗普反复渲染美国的“受害人”身份，并以强化美国民众的“受害人”心态来消减其巨大的民意赤字。

特朗普一再声称，在现有的国际体系中，美国不断地遭受其他国家的“强奸”“抢掠”“揩油”和“剥削”，因此，美国需要重新定义其与世界所有国家的关系——包括经贸关系和安全关系。

中国发布反制措施

毫无疑问，美国对外发起的贸易战不仅是针对中国，而且包括欧盟、日本这样的传统盟国和加拿大和墨西哥这两个主要邻国。但是，就涉及的产品金额而言，其对中国发起的贸易战在规模上是无可比拟的。

欧盟、加拿大等经济体已经对美国的非理性行为采取反制措施。而在美国宣布对中国加征关税半小时后，我国商务部即发布了严正声明，表明了我方将立即以“同等规模、同等力度的征税措施”予以反制。

今天凌晨（16日），中国国务院关税税则委员会发布公告决定，对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税。委员会办公室有关负责人还表示，中方注意到，美方发表声明称，如果中国采取报复性措施，美国将继续追加额外关税。对此，中国将保留采取相应措施的权利。

中国财政部网站截图

公然挑战全球利益

所有人都理解，贸易的本质是互通有无，是各经济体之间的互惠行为。在中美贸易中，美国企业和民众获得巨大利益。当下，特朗普政府以完全莫须有的“301调查”结论对中国产品加征关税，从而将互惠的双边经济关系带入一种战争状态。这无疑是对世界贸易规则和全球利益的公然挑战。

特朗普政府的行为，不代表美国民众或任何重要产业集团的利益。其声明发布之后，包括美国商会、美国制造商协会在内的重头机构立即谴责了特朗普政府的倒退行为。

2018年2月以来，美国股市、债市和汇市均发生了剧烈的波动，表明美国经济增长态势依然面临众多不确定性。近一个多月来，美国经济基本面总体企稳，但随着这场贸易战的展开，美国经济势必再度经受巨大压力，其企稳的趋势注定被打断。

在与美方的贸易磋商中，中国政府表达了最大化的善意和诚意，但美方一再反复无常，表现得像是世界上最缺乏有效管理的政府。USA仿佛正在成为“The Unpredictable States of America”（“美利坚难以预料国”）的缩写。如此一个反复无常美国政府，不仅是中国面临的难题，更是美国的难题。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)