霍金生前录音将由卫星天线向宇宙广播

英国物理学家斯蒂芬·霍金的骨灰15日将被安葬在伦敦威斯敏斯特教堂，与艾萨克·牛顿为邻。之后，霍金生前录音将由卫星天线广播，向黑洞发射，以纪念这位科学家对探索宇宙黑洞作出的贡献。

据英国《泰晤士报》报道，向宇宙发射的霍金声音录音传达了和平与希望的信息，以希腊音乐家范吉利斯作品为背景音乐。伦敦安葬霍金骨灰的仪式结束后，欧洲航天局位于西班牙塞夫雷罗斯的碟形卫星天线将向宇宙广播这段录音。

霍金女儿露西说，这是一个“美丽而有象征意义的姿态”，为霍金在地球上的存在、他渴望进入太空的愿望和他在大脑中对宇宙的探索建立“连接”。“这段广播将向距离（地球）最近的一个黑洞发射，”她说。这个编号1A0620-00的黑洞位于一个联星系统内，该系统有一颗普通的橙色矮星。

霍金子女感谢威斯敏斯特教堂接纳并安葬父亲骨灰，这是80年来首次有科学家获此殊荣。英国演员本尼迪克特·康伯巴奇将在安葬仪式上诵读并讲话，他曾在英国广播公司出品的剧集中扮演霍金。英国第一位进入国际空间站的宇航员蒂姆·皮克也将出席仪式。此外，还有来自100多个国家的2.5万人通过抽签方式产生1000人，应邀参加霍金骨灰安葬仪式。（袁原）【新华社微特稿】

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