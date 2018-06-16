俄外交部呼吁适时修改联合国对朝制裁措施

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃１５日在莫斯科表示，俄方确信，适时修改联合国安理会对朝鲜的制裁措施，是促使朝鲜半岛局势正常化的重要步骤。

据俄外交部网站发布的消息，扎哈罗娃在俄外交部记者会上表示，自朝美领导人在新加坡举行会晤后，解决朝鲜半岛问题的进程已步入俄罗斯与中国制定的“路线图”轨道，各方需分阶段、同步解决与朝鲜半岛有关的各类问题。

扎哈罗娃说：“联合国安理会曾不止一次表示，在朝鲜半岛局势积极向好发展时，可以考虑修改制裁朝鲜的决议。目前朝鲜半岛局势已出现积极变化，这种局面非常有利于通过政治外交途径进一步解决朝鲜半岛问题。”

她还表示，某些国家绕过联合国安理会对朝鲜单方面实施制裁，这只会带来消极负面影响。俄方主张立即取消这类制裁。她说，俄方支持就朝鲜半岛无核化问题建立各方均需遵循的国际协调处理机制，俄愿与有关各方开展合作，在必要时参与旨在落实朝鲜半岛无核化的国际机制。

美国总统特朗普与朝鲜国务委员会委员长金正恩本月１２日在新加坡举行会晤，并签署联合声明。双方宣布，将努力建立新的朝美关系，构建朝鲜半岛持久稳定的和平机制。美方承诺向朝方提供安全保障，朝方重申对半岛完全无核化的承诺。为推进落实会晤成果，朝美将举行高级别谈判。（新华社记者 栾海）

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