国际锐评：反制更快更强更准！中国坚决打赢对美贸易自卫反击战！

6月15日，美国政府不顾中美双方达成的共识，发布对价值500亿美元中国商品加征25%关税的商品清单，严重侵犯和损害中国和中国人民的合法权益。随后，中方依据相关法律发布公告，对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税。

同等规模！同等力度！中国言必信、行必果，以更快更强更准的反制措施，对美方损人不利已的短视行为进行了强有力回击，彰显了坚决捍卫国家利益和人民利益、坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制的决心与意志！

人们注意到，与4月初美方公布初步清单时相比，中方这次的反制速度更快：不到6个小时即公布对等反制清单，比4月初的那次要快约两个小时；反制力度更强：涉及美国产品659项，包括农产品、汽车、水产品、化工品、医疗设备、能源产品等，比4月初的106项产品数量多、范围广；反制目标更准：列出了关税清单两个序列以及实施时间，而4月初的表述是“实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况”。

可以看出，中方这次从亮明态度到公布清单再到官方解读，打出了一系列强有力的组合拳，所体现的不仅仅是中国政府的立场，更是近十四亿中国人民万众一心、共克时艰的集体力量、集体速度与集体意志！事实上，这也正是中国打赢这场对美贸易自卫反击战最有力的武器。

历史经验反复证明：贸易战没有赢家，但美方出尔反尔，为一己之利背信弃约，悍然挑起贸易战，不仅失信于两国民众，也令正在或将与美国打经贸官司的国家彻底失望。美国商会、全美零售商联合会、美国大豆协会等组织纷纷发表声明，批评特朗普政府对中国商品加征关税的做法实际上是对“美国消费者征税”。美国大豆期货降至9个半月以来最低点，反映出全球市场对中美开打贸易战的普遍恐慌。

作为爱好和平、倡导合作的国家，中国不愿打贸易战，但也不怕打，因为美方的行为严重损害了中国正常的贸易条件和全球多边贸易体系，中国应战，而且不惜付出一定的代价，为的是维护中国人民的长远利益与正常世界贸易秩序。

中国虽然被迫应战，但是中国“有信心、有能力、有经验”打赢这场对美贸易自卫反击战。这是因为：中国共产党领导中国人民开创的“中国模式”，为反击单边主义提供了强大制度保证；中国人民具有的伟大创造精神、奋斗精神、团结精神和梦想精神，为克服各种艰难险阻提供了强大精神支撑；“富贵不能淫，威武不能屈”的中华传统文化底色，为应对各种无礼挑衅提供了足够的文化自信；更大力度的自主改革开放，则为中国排除各种干扰，提供了强大的动力。更何况，中国所做的一切，符合时代潮流、世界大势与人心所向，自然是得道者多助。正如国际关系智库“欧亚集团”总裁伊恩·布雷默所说，现在美国多数盟友都不愿看到中美冲突，并且疏远美国相关政策，以对冲风险，所以“中国承受贸易战损失的能力远远超过美国。”

中方还注意到，美方发表声明称，如果中国采取报复性措施，美国将继续追加额外关税。对此，中方可以负责任地用两个“始终不变”回应，即：中国采取“同等规模、同等力度”反制措施的态度始终不变；中国“坚决捍卫国家利益和人民利益、坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制”的决心与意志始终不变。无论美方下一步会如何动作，中方的态度与立场都是一以贯之的。

面对美方挑起的贸易战，中方已做好足够准备，坦然应战，并且坚决打赢！因为中方深知，在这场长期、艰巨、复杂的中美贸易较量当中，人心、道义和时间，都在中方一边。（国际锐评评论员 盛玉红）

(责编：蔡雪斌（实习生）、樊海旭)