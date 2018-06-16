剧情反转 国名更改协议在马其顿、希腊遇阻

马其顿与希腊就马其顿更改国名达成的协议在两国遭遇阻力。马其顿总统格奥尔盖·伊万诺夫13日说，他不会签署这项协议；希腊反对党新民主党14日就这项协议提请议会举行针对政府的不信任表决。

【马总统反对】

马其顿总理佐兰·扎埃夫和希腊总理亚历克西斯·齐普拉斯12日分别宣布，两国政府经磋商达成协议，马其顿将把宪法国名由“马其顿共和国”更改为“北马其顿共和国”，并就新国名修改宪法，以结束这两个邻国27年的争议。

按照齐普拉斯的说法，更改国名将“明确区分”马其顿与希腊的马其顿省，结束马其顿现有宪法国名“暗含的（针对希腊马其顿省的）领土统一主义”；同时，马方“将来无法声称与古希腊的马其顿文明有关联”。

这项协议将首先在马其顿经历议会表决，如获通过，将接受公投。如果在马其顿连过“两关”，协议将在希腊接受议会表决。

协议获得马其顿议会通过需要三分之二以上议员赞成。反对党马其顿内部革命组织民族统一民主党在议会120个席位中占据50席，强烈反对更改国名协议。这一政党的领导人13日说，将用“一切民主和法律手段”反对这项“投降协议”。

马其顿总统伊万诺夫13日在一场电视播出的讲话中说，“国名协议是总理佐兰·扎埃夫和外交部长尼古拉·迪米特罗夫的私人协议”，希方的要求全部实现而马方“什么也没有得到”。

伊万诺夫说：“我的立场不会改变，我不会向任何压力、要挟或威胁屈服，不会支持也不会签署这项具有损害性的协议。”

按照马希两国政府的打算，如果协议获得马其顿议会通过，希腊将不再反对马其顿加入欧洲联盟和北大西洋公约组织。

伊万诺夫在讲话中说，马其顿寻求加入欧盟和北约不足以使他签署这项“坏协议”。

如果协议获议会通过，伊万诺夫可以行使一次否决权，令议会对协议二次表决。如果协议获公投通过，总统无权否决。

欧盟和北约领导人13日发表联合声明，支持马希两国达成协议。

【希政党发难】

更改国名协议在希腊同样遭遇反对。主要反对党新民主党领导人基里亚科斯·米佐塔基斯14日提请议会举行对政府的不信任表决。

米佐塔基斯说，他“有义务”阻止国家未来“由一项对国家利益有害的协议抵押出去”，向总理齐普拉斯发起挑战。

齐普拉斯领导的执政联盟在议会300个席位中占据154席。不过，与马方的国名协议已经导致政府内部分歧。

国防部长帕诺斯·坎梅诺斯先前说，他反对希腊与马其顿达成任何使马方国名包含“马其顿”的协议，将在议会表决中投反对票。

坎梅诺斯领导的独立希腊人党是执政联盟中的小党派，在议会占据9个席位。

马其顿1991年脱离南斯拉夫独立，定宪法国名为“马其顿共和国”。希腊认定，这一国名暗示马方对希腊马其顿省拥有主权。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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