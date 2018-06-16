德国将严格限制难民家庭成员来德团聚

德国联邦议院１５日投票决定，将于８月１日起开始实施新政，严格限制前来德国团聚的难民家属身份和人数。

据悉，新政规定每月获批前往德国团聚的难民家属人数将限制在１０００人以内。此外，难民家属身份也受到严格的限制，只有配偶、未成年子女和未成年子女的父母被允许来德与家庭成员团聚。此前，德国对难民家庭团聚并没有明确的限制。

各党派议员当日在投票表决前就新政策激烈辩论。虽然此项政策遭到除执政的联盟党和社民党之外所有党派的反对，但仍以３７０票赞成、２９７票反对和３票弃权获得通过。

２０１５年欧洲难民危机爆发后，超过１００万难民涌入德国。是否允许难民家庭成员来德团聚，是德国长达近半年的组阁谈判中争论的一个焦点。

由于来德团聚家庭成员太多，德国于２０１６年３月暂停了难民家庭团聚政策。该政策原计划于２０１８年３月中旬重新实施，但由于联盟党和社民党当时仍在为组阁进行谈判，未制定出新政策。之后经德国联邦议院投票决定，暂缓难民家庭团聚的政策并延长至７月底。（新华社记者任珂 郑扬）

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)