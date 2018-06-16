韩国7月起缩短工时 每周加班不得超过12小时

据外媒报道，韩国经修订的《劳动标准法》将于7月1日起正式生效，每周最长工时将从以往的68小时缩短至52小时。

报道称，根据修订过的韩国《劳动标准法》，从7月1日起，员工人数300人以上的企业和公共机关将把每周最长工时定为52小时，这之中包括法定工作时间40小时加上延长工作12小时。

员工人数在50人至299人、5人至49人的公司将分别从2020年1月1日和2021年7月1日起实施新规定。

此外，工作时间不受限制的“特例行业”从原先的26个减少为5个，它们分别是陆路运输业、水上运输业、航空运输业、其他运输服务业、保健业。这五个行业必须保障员工有至少11个小时的连续休息时间。

2016年，韩国人年均工作时间为2052小时，在经合组织成员国中排名第二。韩国政府计划至2022年将这一时间缩短至1800小时，并创造更多工作机会。

然而业内表示，大多数公司将致力于利用现有人员提高工作效率，不会考虑招聘新人，因此该法规能否创造更多工作机会仍是未知数。

(责编：实习生、樊海旭)