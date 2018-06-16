东电欲报废福岛第二核电站 开始考虑具体时间表

日本东京电力公司14日说，这家电力运营商正考虑废弃福岛第二核电站。

这是东电首次公开谈及福岛第二核电站的处理方案。这座核电站位于福岛第一核电站以南约12公里处。2011年日本“3·11”强震触发海啸后，福岛第一核电站发生严重放射性物质泄漏事故，福岛第二核电站未受大规模影响，但福岛县官员和民众随后强烈要求报废第二核电站。

【首松口】

东电社长小早川智明14日与福岛县知事内堀雅雄会面，后者再次要求东电废弃福岛第二核电站，称这是“福岛县居民的强烈愿望”。小早川回应，东电正有此意。

小早川告诉内堀：“我们认为，（就福岛第二核电站今后的）运转状况，模棱两可的状态会阻碍当地重建。”

内堀欢迎东电的做法。他在14日会面后的记者会上说，希望东电当天表明的意向，是废弃福岛第二核电站的“重要开端”。

小早川拒绝向媒体记者透露废弃核电站的细节，称“我将从现在开始，考虑具体时间表”，然后正式宣布废弃决定。

2011年3月11日，日本东北部海域发生9级地震，引发巨大海啸，福岛县第一核电站严重损毁，大量辐射物质泄漏，污染土壤、地下水和海水，严重损害当地农林水产业。

东电正对福岛第一核电站6个反应堆实施报废，按照这家企业的计划，需要40年完成。

相比第一核电站，福岛第二核电站在地震中受损较轻。强震触发海啸后，第二核电站自动停止运行，4座反应堆状况稳定。虽然第二核电站已暂停运转，但福岛县政府和当地民众担心它重启，强烈要求这座核电站的4个核反应堆全部报废。

东电最新态度意味着，这家电力运营商在福岛县的10座核反应堆将悉数报废。

【成本高】

东电估计，报废福岛第二核电站核反应堆的全部成本为2800亿日元（约合162亿元人民币），实际费用可能更高。

日本共同社报道，这笔费用让东电承受新一轮压力，这家企业为福岛辐射泄漏事故承担16万亿日元（9281亿元人民币）损失。

共同社说，如果以新的核电站运营规范重新运转福岛第二核电站，东电需要投入高额经费，加之东电尚未从辐射泄漏事故造成的名声受损中恢复，重启福岛第二核电站希望渺茫。

福岛第二核电站如被报废，东电公司旗下只剩位于新澙县的柏崎刈羽核电站。

日本原子能规制委员会去年10月开会讨论东电重启柏崎刈羽核电站相关事宜，认定这座核电站两个机组符合新制定的安全标准。这是福岛核事故发生后，东电下属核电机组首次通过安全审查。

这一消息令当地居民震惊，也让福岛核事故受害者愤怒。东电需征得当地民众和其他相关部门同意后，才可正式重启柏崎刈羽核电站。

【争议多】

日本首相安倍晋三政府致力于尽可能多地重启核电站。鉴于民间反对情绪强烈加之监管过程严格，这一过程进展缓慢。

如果东电正式宣布报废福岛第二核电站，日本核反应堆数量将减少至35座。“3·11”地震前，日本共有54座“可运营的”商业核反应堆。

调查福岛辐射泄漏事故原因的一个公民组织负责人泽井雅子（音译）说：“造成这起事故的东电能够在福岛县重启核反应设施？那不可能实现，这家企业应尽早作出报废决定。”

但大阪大学教授宫崎敬二（音译）认为，从经济角度出发，报废福岛第二核电站毫无意义。

“与福岛第一核电站不同，第二核电站没有遭遇严重事故。如果有安全措施支撑，在技术层面，这座核电站可以重启”。（刘曦）（新华社专特稿）

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