霍金长眠英国“荣誉宝塔尖”

已故英国著名物理学家斯蒂芬·霍金的骨灰１５日被安放在伦敦威斯敏斯特教堂内的“科学家之角”，与科学界传奇牛顿和达尔文毗邻安息。

威斯敏斯特教堂是英国多个领域内伟大人物的安葬之地，被称为“荣誉宝塔尖”。当天，霍金的家人、朋友以及诺贝尔奖得主、影视明星等受邀嘉宾参加了在教堂内举行的悼念活动。承继着霍金生前乐观的天性，悼念活动并没有太沉重，现场人士更多沉浸在对霍金精彩人生的思忆之中。

“霍金生前的学术和科普贡献，激励了几代人的思考，而他面对重疾带来行动不便仍克服困难展开精彩人生的事迹也激励着许多残疾人士。”受邀嘉宾之一、英国皇家航空学会前主席李·Ｒ·巴塔措尔告诉新华社记者。

霍金今年３月１４日去世，享年７６岁。他生前任剑桥大学教授，致力于破解宇宙时空之谜并积极投身大众科普。他年轻时被诊断患有肌肉萎缩性侧索硬化症，行动不便，说话也需借助特殊装置完成。

曾跟随霍金开展科研工作的剑桥大学访问学者保·菲格拉斯回忆道：“与霍金交流还是有困难的，有时候他可能在电脑中选错了词语无法表达意思，有时候语句太短普通人不好理解，但不管怎样，他仍是那个可读懂和诠释宇宙信息的‘先知’。”

由于教堂空间有限，只有约１０００名公众经过网络报名和抽签方式获得参加悼念活动的机会。然而，当天一大早，仍有不少没有被抽中的人自发来到教堂外守候，从伯明翰赶来的女高中生海迪·科利是其中一员。“我准备在大学攻读物理学专业，对我来说他所做的一切都非常让人惊叹。”科利说。（新华社记者顾震球 金晶）

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