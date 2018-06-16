新华时评：美逆潮流而动，必将付出代价

美方于6月15日公布了对华贸易措施，再次对中国挑起贸易战。美国这种反复无常的行为，不仅破坏了双方共识，损害了世界贸易秩序，更会不断消解世界对其的信任，最终伤及自身。

回顾此次中美经贸摩擦，从5月3日至6月3日，中美双方三次磋商在坦诚沟通中向着解决问题的方向迈进。如今特朗普政府再次出现“不靠谱”行为，对中国商品“破坏性”征税，罔顾两国经贸关系大局，是在单边主义和贸易保护主义歧途上越走越远。美国将自己的意愿肆意凌驾于国际规则之上，随意放弃自己曾经提倡的规则体系，既解决不了问题，让中美此前磋商成果一切归零，也会对美国的国际形象和信誉带来重大打击。

随着国际经贸格局的调整，美国在全球的竞争力有所下降，推行单边主义和贸易保护主义成为其实施“美国优先”战略的先手棋。在此背景下，中美经贸难免出现摩擦，充满变数地谈谈打打也会成为常态，但这并不意味着一方可以背信弃义、一意孤行地发动贸易战。

贸易战挑起方往往不感受到疼痛就不会停止其无理行为。面对美国的单方面挑衅，我们必将坚决予以强硬回击。中国捍卫国家和人民利益的立场始终不变，捍卫经济全球化和多边贸易体制的决心从未改变，中方绝不怕任何战争和困难，对特朗普政府以邻为壑、反复无常的行为，必将以同等规模、同等力度的措施反击，“对小打、中打以至大打，都有所准备”。

智者筑桥，愚者筑墙。在经济全球化的今天，没有与世隔绝的孤岛，没有哪个国家愿轻易自筑藩篱，逆历史潮流而动。面对问题和分歧，是坚持人类命运共同体，用开放、合作、共赢拥抱世界，还是选择本国优先、关起门来搞建设，中美两国正在用自己的行动给出答案。面对贸易战这种开历史倒车的行为，世界各国应携起手来，更好地为捍卫经济全球化和多边贸易体制而努力。

中方扩大开放的努力不是源于美方的压力，也不会止于美方的挑衅。对中国而言，无论外界环境如何变化，中国绝不会屈服于外部压力，也不会改变自身发展节奏。沿着扩大开放的路子走下去，是中国应对中美贸易争端的最好答卷，也是对世界应有的大国责任。（新华社记者于佳欣、刘劼）

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