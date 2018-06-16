阿富汗称美无人机空袭击毙巴基斯坦塔利班头目

人民网讯 据法新社报道，美国军方15日证实，美军对阿富汗东部实施的一次无人机空袭行动锁定被美国悬赏500万美元的巴基斯坦塔利班头目法兹卢拉。当日，阿富汗国防部证实了法兹卢拉死于美军的空袭行动。

美国军方此前宣称，于6月13日在阿富汗东部库纳尔省实施了一次无人机空袭行动，该地区靠近阿富汗与巴基斯坦交界。这次行动针对一位重要恐怖主义组织头目，但美军没有透露此人的姓名，也没有披露结果。

阿富汗国防部官员15日证实，被美国悬赏500万美元的恐怖组织塔利班头目法兹卢拉，13日在阿富汗东部库纳尔省（Kunar）遭美国无人机击毙。与此同时，巴基斯坦国防部发言人拉德马尼许（Mohammad Radmanish）向美国有线电视新闻网（CNN）证实，法兹卢拉在13日的一次美军空袭行动中死亡。巴基斯坦《论坛快报》（Express Tribune）引述没有透露姓名的消息人士表示，无人机发动攻击，法兹卢拉和“巴基斯坦塔利班运动”（Tehrik-e-Taliban Pakistan，TTP）另外几名指挥官死亡。

法兹卢拉曾多次以美国和巴基斯坦为目标发动恐怖攻击，包括2014年12月对巴基斯坦白沙瓦（Peshawar）陆军公立学校发动恐怖攻击，造成151人死亡，其中包括130多名儿童。美国指称法兹卢拉2012年曾试图暗杀诺贝尔和平奖得主马拉拉·尤沙夫赛（Malala Yousafzai），美国已把法兹卢拉列为在逃全球恐怖分子，悬赏500万美元。（老任）

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