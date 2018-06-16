为吸引中国游客 世界各国纷纷喊话：“我最懂你”

相对于以往只聚焦中国游客的购买行为和人口因素，如今一些西方媒体、旅游企业已开始关注并挖掘中国游客的兴趣爱好和旅游需要，如提供中文服务、手机支付，甚至连拖鞋、烧水壶等中国游客必需的旅游“标配”也成为其研究的重要细节。

因为要吸引中国游客，首先必须得懂中国人。对此，一些海外旅游企业也是拼了，纷纷放大招，向中国游客喊话，来我这吧，我最懂你！

打造中国式“小舒适”

在外国人眼中，中国游客的行李里总有一些“中国标配”：如可以喝热水、泡茶的保温杯；可以丰富西餐、调剂口味的咸菜；一张海外亲属的紧急联系地址，以及一个携带方便，想拍就拍的自拍杆。因为，对中国游客来说，不错过拍照机会，并能时刻同家人分享旅行照片非常重要。当然，酒店有Wifi也成了中国游客外出旅行“标配”。

于是，为了吸引中国游客，一些外国旅游公司和酒店纷纷通过不同的方式为中国游客提供各种“小舒适”，力求让外带的“中国标配”成为内在的“中国舒适”。

据美媒报道，你可以在巴黎的酒店享用中国饺子，在西雅图某酒店前台见到说一口流利、标准中文的工作人员，以及在房间内提供中国客人喜欢使用的一次性拖鞋等基本物品。因为他们知道拖鞋和中文电视频道对中国游客十分重要。此外，还有提供茶叶、烧水壶、中文旅游地图等物品的旅游公司，那就更不用说有多受中国游客的欢迎了。有数据显示，有三分之一以上中国游客会退掉没有烧水壶的房间，因为他们无法泡茶或泡方便面。

在莫斯科和圣彼得堡的机场、火车站，中国游客也将会惊喜地发现，中文标牌越来越多。

对此，业内人士指出，为中国游客提供中国式“小舒适”，就是希望能通过一些平时不为人关注的小细节，紧紧地抓住世界最大旅游市场游客们的心。

海外劲刮“怀旧风”

德国金融中心法兰克福市二战以来最大的建筑工程之一——老城区改造项目将于今秋竣工。

《法兰克福汇报》报道说，该项目与其他城市的老城改造项目不同，它不是建立在历史模型的基础上，而是以促进“城市旅游营销”为目的，吸引更多的中国游客来此进行一场休闲怀旧之旅。其中，华丽的巴洛克风格和木架结构的房屋很受中国游客的青睐。

据《法兰克福评论报》报道，法兰克福2017年迎来近20万过夜中国游客，领先于柏林、汉堡和慕尼黑等大城市。

俄罗斯也是中国游客进行休闲怀旧之旅的一个重要目的地。目前，俄罗斯在充分考虑中国游客喜好的基础上，推出了“红色旅游”、狩猎旅游、军事旅游、极地旅游等特色产品。其中，乌里扬诺夫斯克州为中国游客量身定制的“红色之路”旅游项目，可以串连起莫斯科、乌里扬诺夫斯克、喀山、圣彼得堡４座城市。

此外，针对2018年世界杯足球赛，俄罗斯也在积极研讨体育旅游。据统计，2018年第一季度，通过旅游团免签机制到访莫斯科和圣彼得堡的中国游客已达到6.7万人，是去年同期的2倍多。

为了迎合中国游客的消费习惯，近年越来越多的国家或地区开始加快无现金服务建设。世界多国和地区接入支付宝，为中国游客提供无现金旅行消费服务，范围涵盖购物、餐饮、机场、退税、娱乐等众多项目。

近年来，银联卡和支付宝在俄罗斯的覆盖范围不断扩大。4月18日，圣彼得堡市政府与支付宝正式签署协议。

因为价格低、时间便利，又能直接到达市中心，很多中国游客团组喜欢乘坐火车往返莫斯科与圣彼得堡之间。其中，能观赏沿途风景的“游隼号”列车很受中国游客欢迎。

同时，莫斯科公交系统也是中国游客出行的主要交通工具。尤其是莫斯科地铁，其精美的建筑特色和艺术风格，成为中国旅客不容错过的“景点”之一，每天接纳超过900万人。

对此，俄罗斯的交通系统积极进行无现金改造。据莫斯科交通部门介绍，公交车、电车、地铁、租自行车等，当地所有公共交通工具不久都会开通无现金支付方式。

“抱团”推介旅游资源

据法国《回声报》报道，2018年是中欧旅游年。随着近年来欧洲大陆上中国游客数量呈现猛增趋势，整个欧洲旅游界都要迎接挑战。

报道称，中国游客喜欢在一次行程安排中看到多个国家，并喜欢在一个国家内赴多地旅游。因此，要吸引中国游客，就要把欧洲当作一个国家来看待，精心打造申根区内的多国观光行程，有的放矢，让中国游客在各地感到自由、顺畅地出行和观光。

与此同时，南美各国也纷纷在华开展系列推广活动，中国游客的足迹越来越远。巴西、阿根廷以共有的世界新七大自然奇观之一“伊瓜苏大瀑布”为纽带，联合推介旅游资源。同时，随着智利、厄瓜多尔、苏里南等多个南美国家为中国提供便利的签证政策，中国赴南美旅游的游客已呈现出增长态势。

在简化签证手续方面，世界各国也大有“赛跑”之势。近年来，欧洲、南美等国纷纷缩短签证审发时间或开放多次往返签证。签证便捷化正成为世界各国吸引中国游客的一项重要举措。

（王一诺、吴傲雪 文字综合：新华网、人民网、环球时报等）

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