美航取消数百航班 大量旅客滞留机场

美国航空公司（美航）１４日晚间至１５日白天取消数百个航班，导致大量旅客在东部航线枢纽夏洛特机场滞留，引发众怒。

美航１４日晚间在社交媒体上发布消息称，旗下一个地方航空公司由于“技术故障”取消当天剩余的近３００个航班，并于１５日早晨再次发布消息称或将在当天中午恢复航班运行。据统计１４日至１５日两天美航共有６７５个航班延误或被取消。

此次大范围“技术故障”导致上千旅客滞留夏洛特机场，其中不少旅客被迫在机场过夜。旅客上传到网络的视频和图片显示机场混乱不堪，大量旅客靠在墙边或躺在地上休息，面容疲惫。机场租车公司说所有车辆都被抢租。

不少旅客在社交媒体上发声，批评美航对大规模延误应对迟缓，没有向旅客提供交通住宿服务，且对旅客诉求漠不关心。

“乘坐美航是最差的旅行经历，美航在夏洛特机场的员工都很粗鲁，不尊重旅客，还不能提供帮助。”一个名为威尔的旅客说。

美国民航市场被几家大航空公司垄断，导致服务水平不断下降，粗鲁对待乘客、肆意取消或更改航班事件时有发生，民众长期以来对此不满。

夏洛特机场位于美国北卡罗来纳州，截至２０１６年是美国旅客流量第１１大机场，也是飞机起降数量第六大机场。（新华社记者刘阳 孙丁）

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